Quién es Bella Nilsson, la “reina de la basura” acusada del mayor crimen ambiental en Suecia

Más de 500 años pueden pasar hasta que un deshecho pueda degradarse y, mientras tanto, su mala gestión puede provocar que se liberen químicos nocivos en el medioambiente. Es por esto que el modelo de negocios de Bella Nilsson, una mujer iraní que se encargaba de recolectar y deshacerse de residuos, terminó por dejarla tras las rejas.

La empresaria —que se bautizó a sí misma como la “reina de la basura”— está enfrentando un juicio en Suecia, después de haber arrojado ilegalmente una decena de montañas de residuos en el país. Junto a otras diez personas, fueron acusadas de “delito medioambiental agravado”.

Según los antecedentes, Nilsson, bajo el nombre de su empresa NMT Think Pink, habría arrojado o enterrado un total de 200.000 toneladas de residuos en 21 lugares de Suecia entre los años 2015 y 2020.

Fue así cómo se convirtió en la acusada de uno de los mayores crímenes ambientales que Suecia ha tenido en su historia.

Quién es y qué hizo Bella Nilsson, la reina de la basura

Bella Nilsson (quien ahora se hace llamar Fariba Vancor), era la directora ejecutiva de la empresa de gestión de residuos NMT Think Pink. Nació en Teherán, Irán, y a los 16 años emigró a Suecia.

Ahora, tiene 57 años (y ha pasado por distintos nombres).

En los años 90, se llamaba Isabella Johansson. En ese entonces era bailarina exótica, pero pronto sus habilidades como empresaria lograron que se convirtiera en gerente de un club nocturno en Estocolmo.

En esa época, fue a la cárcel por primera vez, después de que fuera declarada culpable de “delitos contables”, según recogió Univision. Estuvo tres años tras las rejas.

Una vez que estuvo en libertad, junto a su exesposo Thomas Nilsson, fundaron la empresa recolectora de residuos Think Pink. Como bien dice su nombre, se destacaban por tener bolsas de basura de color rosado fucsia y, lo que se creía entonces, un buen funcionamiento.

Tanto así, que en un momento el medio sueco Sweden Herald destacó a la empresa del matrimonio Nilsson como una de las mejores del año 2019: tuvieron una ganancia de 871.000 dólares.

Think Pink era tan popular que rápidamente fue contratada por constructoras, municipios y los hogares particulares, pues prometían deshacerse de todo lo que necesitaran: materiales de construcción, dispositivos electrónicos, plásticos, madera, juguetes, y una larga lista más. Todo a bajo costo.

Lo que no sabían los periodistas y el público en general era que en todos esos años, la “reina de la basura” y su esposo tuvieron un mal manejo de los residuos que provocaron desastres en Suecia.

La empresa dejaba montañas de basura en todo lado (incluso alrededor de reservas naturales), sin separar ni reciclar el contenido.

Según detalló BBC Mundo, los fiscales del caso aseguraron que esta mala gestión de Think Pink provocó que “se liberaran niveles nocivos de sustancias químicas cancerígenas, plomo, arsénico y mercurio en el aire, el suelo y el agua”.

Y es que hubo un incidente donde los desechos que la empresa abandonó cerca de una reserva natural ardieron durante dos meses completos, tras una “combustión espontánea”.

No obstante, Bella Nilsson y sus abogados han asegurado que no tienen la culpa, que no hubo irregularidad alguna con la empresa y que actuaron de acuerdo a lo que dice la ley.

Aún así, los fiscales aseguraron que la empresa Think Pink “no tenía intención ni capacidad para manejar los desechos de acuerdo con la legislación ambiental”.

Y es que detrás de sus “casos de éxito”, la forma en la que descartaban la basura puso en peligro “la salud de los humanos, los animales y las plantas”.

En 2020, cuando Nilsson fue arrestada, la empresa se declaró en quiebra.

Desde entonces, la “reina de la basura” insiste en ser inocente y, más bien, víctima de un complot de sus competidores comerciales. Su abogado, Jan Tibbling, le dijo al diario local Dagens Nyheter que la mujer “tiene una explicación para todo esto”.

Mientras tanto, su esposo Thomas Nilsson está intentando desligarse del asunto: el abogado del hombre aseguró que como fue director ejecutivo antes de 2015, no estuvo a cargo cuando se cometieron los delitos medioambientales.

Aún así, el juicio está explorando varias aristas: según BBC Mundo, la investigación preliminar cuenta con un total de 45.000 páginas y el fiscal Anders Gustafsson aseguró que, adicional a la mala gestión de los residuos, los acusados habrían utilizado documentos falsos para engañar a las autoridades y después utilizar este dinero para fines privados.

Es por esto que la “reina de la basura” también está siendo investigada por supuestos delitos financieros: según la cadena de televisión sueca TV4, cuando la policía registró el departamento de la mujer, encontró zapatos y bolsos de lujo.

Las autoridades suecas sospechan que Nilsson malversó fondos de la empresa para viajes de vacaciones, bienes de lujo e incluso para pagar al menos 1.000 cuentas de restaurantes y gastar más de 97.000 dólares de ropa.

Ante ello, algunos municipios de Suecia han pedido una indemnización por 25.4 millones de dólares por la limpieza de las montañas de basura, pero también para poder descontaminar los lugares afectados.

“Son las próximas generaciones las que pagarán por este crimen”, aseguró la fiscal Linda Schon a la agencia de noticias AFP, después del primer día de las audiencias donde la mujer recibió las acusaciones.

Además, no descartó que existan más sitios en los que haya basura enterrada o arrojada, pero “creemos que 21 sitios son suficientes para demostrar que los crímenes fueron sistemáticos”.