La polémica que rodea a la Familia Real española todavía no se ha logrado apaciguar. El excuñado de la reina Letizia Ortiz, Jaime Del Burgo, fue quien puso entre las cuerdas a los monarcas españoles, cuando reveló hace unas semanas que él era el amante con el que Letizia habría sido infiel al rey Felipe VI.

Así lo aseguró en sus redes sociales, donde incluso publicó “pruebas”, como una fotografía de la reina y un supuesto mensaje romántico que le habría escrito. Del Burgo también aseguró que la actual monarca había pensado en divorciarse del rey de España y escapar junto a él, el exesposo de su hermana Telma Ortiz.

Pero, ¿cómo se conocieron Jaime Del Burgo con la reina Letizia? ¿Cómo inició su supuesta historia de amor? Estos son los detalles.

Quién es Jaime Del Burgo, el hombre con el que la reina Letizia le habría sido infiel al rey Felipe VI

Cómo se conocieron Jaime Del Burgo con la reina Letizia Ortiz

Telma Ortiz es la hermana menor de la reina Letizia Ortiz y, entre 2012 y 2016, fue la esposa del empresario y abogado de 53 años, Jaime Del Burgo.

El hombre nació en Navarra, España, y es hijo del político y expresidente de Navarra, Jaime Ignacio Del Burgo. Según indicó en su página, se dedica a la compra y venta de propiedades y tiene experiencia en la industria del entretenimiento, construcción, Internet y finanzas.

Distintos medios locales aseguran que Del Burgo es un amigo de la adolescencia de Letizia y que continuó siendo un “amigo íntimo” por varios años. Él mismo, en el libro Letizia y yo, del periodista Jaime Peñafiel, contó que supuestamente estaban enamorados y que en un momento le pidió matrimonio.

Pero todo cambió cuando el entonces príncipe Felipe entró a la vida de Letizia, y terminaron casándose. Del Burgo quedó de lado, no obstante, el abogado ahora reveló que los primeros años de matrimonio continuaba su relación amorosa con la reina. Es decir, Letizia le habría sido infiel a Felipe VI.

La reina Letizia y el rey Felipe VI.

Según el hombre, se conocieron en el año 2000, mantuvieron una relación amorosa de 2002 a 2004 y de 2004 a 2010 fueron “amigos y confidentes”. De 2012 a 2016 fueron cuñados.

En 2016, Telma Ortiz —la hermana de la reina— y Jaime Del Burgo se divorciaron “por mutuo acuerdo” y aseguraron que mantendrían su amistad.

Y aunque se creyó que ese iba a ser el último momento en que se lo relacionaría con la Familia Real española, el reciente libro publicado por Peñafiel donde analiza “los secretos que oculta la reina Letizia” y, además, las publicaciones de Del Burgo, volvieron a vincularlo con la realeza.

Actualmente, Del Burgo está casado con Lucía Díaz Lijestrom y vive en Madrid, con su hija de tres años, según el periódico español El Norte de Castilla.

Quién es Jaime Del Burgo, el hombre con el que la reina Letizia le habría sido infiel al rey Felipe VI

El último mensaje de Jaime Del Burgo sobre su infidelidad con la reina Letizia

Después de destapar el supuesto caso de infidelidad, la reina Letizia y el rey Felipe VI han optado por el silencio y por continuar con sus vidas, sin referirse a los dichos de Jaime Del Burgo.

El hombre borró las publicaciones iniciales que hizo en su cuenta de X, donde se veía una fotografía de la reina con una pashmina y con la mano en el estómago, pues estaba embarazada de su primera hija con el monarca español.

Quién es Jaime Del Burgo, el hombre con el que la reina Letizia le habría sido infiel al rey Felipe VI

“No cambio una coma de mis posts eliminados. Agradezco los mensajes de los que han entendido que tendría mis razones. No guardo rencor a los que me habéis amenazado de muerte. No me siento orgulloso. Pero la verdad es la que es”, había escrito Del Burgo.

No obstante, su último mensaje fue igual de polémico: “La verdad saldrá, probada, documentada. A mí me toca contarla y al que se sienta injuriado que acuda a los tribunales, que para eso están. Los españoles tienen derecho a conocer quiénes nos representan por herencia o elección, qué hay detrás de los focos, la escenificación y la actuación”.