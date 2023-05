Santiago con mañanas frías y días despejados: el pronóstico del tiempo para esta semana

Cada vez queda menos para que termine el otoño e inicie el invierno (junio), por lo que los habitantes de la zona central de Chile ya se están preparando para enfrentar las posibles lluvias y bajas temperaturas que podría traer dicha estación del año.

Recientemente, durante el XXII Foro Climático Regional realizado en la Dirección Meteorológica de Chile (DMC), el Director del Centro Internacional para la Investigación del Fenómeno de El Niño (Ciifen), Juan José Nieto, declaró que “la gran mayoría de los modelos climáticos pronostica un evento del Niño para el segundo semestre”.

Este fenómeno se desata cuando las aguas superficiales del Océano Pacífico Ecuatorial se vuelven más calientes. En el caso contrario, cuando se enfrían, recibe el nombre de La Niña.

La última vez que el primero pasó por Chile y Sudamérica fue en 2016, periodo en el que trajo consigo sequías, incendios forestales e inundaciones, entre otras consecuencias para el medioambiente.

Y si bien, los especialistas se han percatado de que ocurren cada cierto tiempo, todavía no se sabe exactamente cuál es su origen.

En una entrevista con La Tercera a mediados de abril, el meteorólogo de Chilevisión, Eduardo Sáez, explicó que “hay ciertos autores que hablan de entre tres y siete años, pero en la realidad, cuando uno ve, podemos tener dos o tres eventos de La Niña o de El Niño seguidos”.

“No es que ocurra uno por medio o haya un patrón tan claro, es bastante irregular”, añadió.

A ello se le suma que “hoy los patrones en general de la circulación de aire que generan tanto El Niño como La Niña no están siguiendo lo que conocíamos desde el 2010 o el siglo pasado, por lo que no podemos decir si va a ser un invierno lluvioso (o no) solo porque está uno de estos fenómenos”.

Cambios en la temperatura del mar. Foto referencial: Meteorología en red.

“Por ejemplo, en 2015 tuvimos ‘El Niño Godzilla’, que supuestamente iba a ser un ciclo donde esperábamos gran cantidad de lluvias y, sin embargo, no sucedió nada. Seguimos con la sequía como estábamos”.

Tales comportamientos irregulares durante los últimos años hacen que revisar el pronóstico del clima se vuelva una tarea esencial para la rutina diaria.

El pronóstico del tiempo para esta semana en Santiago

Según datos de la DMC revisados este martes, las zonas centro, sur, norte, poniente y oriente de Santiago estarán con cielos despejados hasta el viernes, aunque este último día estará parcialmente nublado solo durante la madrugada y la mañana.

Las temperaturas para el miércoles irán desde los 3ºC a los 20º, mientras que el jueves de 5ºC a 22º y el viernes de 6ºC a 24º.

Para el sábado se esperan mínimas de 6ºC y máximas de 21º, aunque con la diferencia de que la madrugada contará con una nubosidad parcial que aumentará durante la tarde.

Y para el domingo, la mínima podría ser de entre 4.1ºC hasta 8º (ligeramente frío), y la máxima de entre 20.1ºC hasta 24º (templado).

Santiago. Foto referencial: Archivo.

El sector de Colina también estará despejado desde el miércoles hasta el viernes, pero con la mañana de este último día parcialmente nublada.

Las temperaturas irán de 2ºC a 21º el miércoles, de 4ºC a 23º el jueves y de 5ºC a 25º el viernes.

Por otro lado, el sábado tendrá una mínima de 5ºC y una máxima de 22º, con una nubosidad que iniciará parcial y que se intensificará durante la tarde.

En Curacaví estará parcialmente nublado en las mañanas desde el miércoles hasta el sábado, aunque las tardes estarán despejadas.

Se presume que la temperatura mínima del miércoles será de 2ºC y la máxima de 21º. El jueves irá de 4ºC a 23º, el viernes de 5ºC a 25º y el sábado de 5ºC a 22º.

Santiago. Foto referencial: Agencia Uno.

Los datos de la DMC pronostican que San José de Maipo estará principalmente despejado hasta el viernes, con mínimas muy bajas y el sábado estará parcialmente nublado durante toda la jornada.

Respecto a las temperaturas, irán de 1ºC a 19º el miércoles, de 3ºC a 20º el jueves, de 4ºC a 22º el viernes y de 4ºC a 19º el sábado.

La mayor diferencia en cuanto al pronóstico del tiempo se verá en el sector de Melipilla, en donde se espera que desde el miércoles hasta el sábado el cielo esté cubierto o nublado durante las madrugadas y mañanas, para luego despejarse en las tardes.

Para el primer día mencionado, la temperatura mínima será de 3º y la máxima de 19º. Asimismo, el jueves irá de 6º a 21º, el viernes de 7º a 23º y el sábado de 7º a 20º.