Testigo Clave: al interior del podcast que profundiza en los casos policiales más polémicos de Chile

Los nombres de Viviana Haeger y Fernanda Maciel todavía generan conmoción en la discusión pública. No solo porque sus casos están entre los más controversiales en la historia del país, sino que también, porque ambos englobaron una serie de factores que dificultaron las investigaciones policiales.

Es por eso mismo que el equipo de Testigo Clave, el podcast a cargo del área digital de Chilevisión y proyecto del matinal Contigo en la Mañana, se ha concentrado en analizarlos y profundizar en los puntos sobre los que no se había hecho mayormente.

En conversación con La Tercera, los periodistas Luis Ugalde y Alejandra González, quienes dirigen las conversaciones en dicho espacio, explican cuáles son las aristas que han visto en ambas historias. Y junto con ello, anticipan sobre los próximos casos que abordarán en el programa.

Testigo Clave: al interior del podcast que profundiza en los casos policiales más polémicos del país. Foto: Cortesía.

Los factores en común entre los casos

Tanto en el caso de Viviana Haeger como en el de Fernanda Maciel, los cuales aseguran que han seguido desde sus inicios, se encontraron con una tendencia que además se replica en otros que han reporteado.

“Siempre nos hemos encontrado con fallas en la investigación, con demoras, y eso es una constante. No solo en los dos que ya mostramos, sino que también en el tercero que viene y en los que estamos trabajando”, enfatiza González.

Ugalde coincide con ese punto y destaca que “de hecho, las dos primeras historias que tocamos, yo creo que son el emblema de las malas investigaciones”.

“O sea, en uno te das cuenta de que la víctima estaba a 50 metros de su casa (...) y que el asesino vivía al lado”, destaca, para luego añadir que “en el de Viviana Haeger, tienes que la víctima supuestamente estuvo 42 días dentro de la casa”.

En este sentido, la periodista de Chilevisión Noticias dice que “es indignante” y que “por un lado tienes el caso de una familia que tiene escasos recursos y por el otro tienes el de una que tiene muchos”.

“Eso te muestra que la negligencia es transversal”, agrega Ugalde.

Uno de los capítulos de Testigo Clave, programa del matinal conducido por Julio César Rodríguez y Montserrat Álvarez, aborda la presencia de informaciones falsas que fueron compartidas por ciertas fuentes, en medio de las investigaciones por el crimen contra Fernanda Maciel.

“Me acuerdo que nos llega el dato de una familia que decía haber visto a esta joven desaparecida en Chile, que la vio en Bariloche”, cuenta Ugalde en un tráiler disponible en Youtube.

Aquello no fue un hecho excepcional. Según afirma Ugalde a La Tercera, “en ambas historias, apareció gente que no ayudó en nada, que entorpeció y que complicó. Y a nosotros nos interesa contar un poco esa parte”.

“Lo que siempre se busca es tratar de llegar a la verdad. No lo hacemos nosotros, lo tratan de hacer las policías para poder llegar a una verdad judicial. Acá informamos eso, pero en ese camino también hay personas que obstruyen y no suman (...) aparte de todo este tema de los psíquicos y mentalistas que en el 90% de las situaciones no aportan en nada”.

La periodista de Chilevisión Noticias afirma que “muchas veces, con una intención de simplemente aparecer, dan estas informaciones que son falsas y que juegan con el dolor ajeno”.

“Y te agrego algo más”, dice Ugalde, “que en el caso de Fernanda, hubo gente que entregó información falsa derechamente para desviar el foco, también por ideas preconcebidas erróneas”.

“Recuerda que siempre se habló de algún tipo de nexo que ella podía tener con el narcotráfico. Después en el juicio (...) te das cuenta de que fue el crimen de una persona que estaba obsesionada con ella y terminó matándola (...) hay un componente machista, se trataba de encubrir con que estaba metida en cosas, que se lo buscaba, que ella era la que tenía la culpa finalmente, cuando ella siempre fue la víctima”.

Bajo esta línea, subraya que posteriormente “se comprobó que no había ni sicarios de por medio y que no había un tema de drogas ni nada así”.

Los criterios para abordar los capítulos y cuál es el próximo estreno

Ambos periodistas enfatizan que el hecho de reportear estas situaciones les da acceso a una extensa cantidad de información, sobre la cual no siempre se explayan en detalles, por motivos como el respeto a la dignidad de las víctimas y la de sus familias.

Eso también influye en que desarrollen sus propias posturas frente a ciertos puntos, por lo que González destaca que el trabajo con el equipo de la realización de Testigo Clave es esencial.

“Tenemos reuniones antes de grabar los capítulos. No es como que lleguemos, nos sentemos y empecemos a hablar. Vemos cómo tocar los temas y debatimos (...) vamos viendo los contenidos y la propuesta audiovisual que después se expone”.

De la misma manera, Ugalde enfatiza en que casos como el de Haeger y Maciel ya tienen una sentencia judicial, además de que los capítulos están relacionados con la contingencia.

“Nosotros lo que buscamos finalmente es informar, que es nuestro rol como periodistas, y cuestionar también”, reflexiona aludiendo al rol de las instituciones.

Testigo Clave: al interior del podcast que profundiza en los casos policiales más polémicos del país. Foto: Alejandra González / Paola Correa (mamá de Fernanda Maciel) / Luis Ugalde.

Respecto al próximo caso que abordarán en Testigo Clave, revelan que será sobre el de Antonia Barra.

“Ahí damos a conocer y mostramos una serie de situaciones, no sé si irregulares o injusticias que se vivieron, pero recuerda que en ese juicio una perito llegó a decir en un momento que las mujeres se embriagaban para tener mejor sexo (...) una serie de paradigmas que están instalados en la justicia y que cómo ves en el caso Antonia, terminaron en el suelo para llegar a una verdad judicial que actualmente estamos viendo”, anticipa.

Por su parte, González dice que “justamente son casos que han generado debates y conversaciones en las casas de las personas”.

En referencia a los contenidos que han abordado y los que profundizarán en sus próximos capítulos, recalca que un punto importante es que “no se olvide lo que pasó”.

“Hay que sacar una enseñanza de lo mal que se hizo, porque eso es lo importante, detrás de todo esto hay una familia que tiene un dolor y un sufrimiento”, manifiesta.

Puedes ver y/o escuchar el podcast en las cuentas de Chilevisión en Spotify y Youtube, además de la señal de Pluto TV.