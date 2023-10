Trapecista chileno fue a trabajar a circo de China y sufrió grave accidente: cayó 9 metros.

Un complicado momento está viviendo por estos días el trapecista chileno Jorge Alarcón, luego de haber sufrido un grave accidente en medio de un espectáculo que realizaba en un circo de China.

Viéndolo como una buena oportunidad para su carrera, el chileno de 40 años se había trasladado desde Talca hasta la ciudad de Shilin, en el país asiático, para trabajar en un lugar llamado Happy Circus. Había partido en junio de este año y el plan era quedarse por un año.

Sin embargo, mientras estaba desarrollando su acto el pasado 12 de agosto, ocurrió algo inesperado.

Como en cualquier otra función, Alarcón tenía que columpiarse en el aire durante varios segundos. Debajo de él se ubicaba una gran malla de protección en caso de que se produjera una caída. Otros tres trapecistas estaban esperando en la plataforma.

Cuando el chileno terminó su parte del acto e intentó aterrizar en la plataforma, esta se desplomó rápidamente. Uno de los artistas circenses alcanzó a colgarse de una cuerda y otros dos cayeron en la amplia malla. Alarcón, en tanto, cayó directamente al piso.

La caída se produjo a 9 metros de altura.

Qué dijo el trapecista chileno por el accidente

El artista circense contó a Las Últimas Noticias que el día anterior al show del 12 de agosto habían hecho una revisión en la plataforma para ver si estaba en óptimo estado. No encontraron nada extraño. Esa misma estructura la venían usando con sus compañeros desde junio, cuando se unieron al circo.

Pese a que su caída se produjo a varios metros de altura, Alarcón mantuvo el conocimiento en todo momento y de hecho comenzó a preguntar a quienes lo asistían “qué tan graves eran las lesiones”.

Más tarde fue trasladado hasta el hospital de la ciudad. Estuvo internado por una semana, pues quedó con lesiones en su rodilla y tres cortes en la cabeza.

El instante en que se produjo el accidente de Jorge Alarcón.

“Tenía un dolor terrible en la pierna izquierda, pero logré mantenerme de buen ánimo. Pese a los bajones por la situación, trato de mantenerme así”, aseguró el trapecista al citado medio.

Después de la hospitalización, los doctores le encomendaron que tendría que hacer reposo por tres semanas. Pero nada más allá. Alarcón hizo caso y volvió al departamento en que vivía con otros trabajadores del circo, para poder descansar y recuperarse de la inflamación de su rodilla izquierda.

Como después de unas semanas ya no sentía dolor en esa rodilla, además de que podía caminar como antes del incidente, se sintió un poco más relajado.

“Antes de volver, me hicieron un escáner que indicó que tenía una fisura en el ligamento cruzado posterior. Eso fue lo que me trataron allá y el doctor me dijo que con tres meses de reposo estaba listo, no me dieron indicaciones, tratamiento, ni nada”, planteó.

Luego se sumó otro problema, esta vez con quienes dirigían Happy Circus. Inicialmente desde el circo asiático le dijeron que podrían saldar la mitad de su sueldo, teniendo en cuenta que también iban a pagar los ocho días de hospitalización y otras cosas.

Jorge Alarcón quedó con una lesión en la rodilla y tres cortes en la cabeza tras la caída.

Pero, según relata Alarcón, finalmente la empresa se desligó de pagar lo que habían acordado sobre sus días internado en el hospital y los gastos médicos. “Al final, pagué todo el tratamiento. Ellos no corrieron con ningún gasto”, dijo.

Además de que los dueños de la compañía no pagaran los costos del accidente, el artista circense acusa que lo responsabilizaron a él y sus compañeros de lo sucedido en el show. “Se hicieron totalmente los desentendidos del contrato y nuestro arreglo”.

De esa manera, tuvo que preparar su regreso a Chile. Con la ayuda de sus compañeros de trabajo, quienes lo ayudaron a reunir dinero, compró el pasaje y pudo volver.

Estando en el país, Alarcón decidió visitar un médico. Recién en ese momento pudo enterarse de que su rodilla estaba peor de lo que le habían dicho los doctores en China. Esto, dado que el ligamento de su rodilla izquierda en realidad estaba roto, lo que requiere operación en lugar de solo reposo.

El trapecista podrá realizar esa cirugía en noviembre, en la misma época en que nacerá su segundo hijo. A raíz de esto, está realizando una rifa en redes sociales para costear su tratamiento.