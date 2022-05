¿Aún sin regalo? Guía con opciones 3B y delivery para el Día de la madre

Con inspiración francesa

El gran hit de la pastelería Almudena son sus tortas decoradas. En su cuenta de Instagram @almudena_pasteleria (29,8 mil seguidores) hay varios ejemplos nacidos de la mente e inspiración de Almudena Sabat y Arturo Valenzuela, chefs que dejaron sus trabajos para iniciar hace seis años esta microempresa familiar que, cada cierto tiempo, pone en venta productos de edición limitada que salen del formato pastel para indagar en otros formatos y sabores.

Una de estas propuestas es la Cajita Día de la Mamá que tienen por estos días: una selección de dulces de origen francés que cualquier persona con amor por lo dulce agradecería como regalo, y que son un pequeño homenaje a esos bocaditos que alguna vez conquistaron las vitrinas de las pastelerías tradicionales y que hoy son tan difíciles de encontrar.

Quequitos, financiers y galletas son parte de la caja de celebración de Almudena.

La caja tiene cuatro madeleines –quequitos con ralladura de naranja- con base de chocolate (56% de cacao), cuatro financiers –bizcochitos súper húmedos hechos de almendra y mantequilla avellanada- con ganache de chocolate, tres galletas hechas con 100 por ciento cacao y tres de vainilla con chips de chocolate.

$15.000 más $2.000 de despacho en las comunas de Ñuñoa, Providencia, La Reina, Vitacura, Las Condes y Providencia. Se pueden hacer encargos hasta mañana viernes y el despacho será el sábado durante todo el día. Pedidos al WhatsApp *56988941207 y en Instagram.

Corazón con sorpresa

Asumámoslo: a quién no le gusta recibir un regalo sorpresa. Pero no solo uno que llegue de forma inesperada, sino uno que, aún teniéndolo entre las manos, tenga un misterio que resolver. Bueno: estos corazones que la chef pastelera Natalia Flores ofrece en su emprendimiento Cake Box tienen algo de eso. Son figuras de aproximadamente 400 gramos de chocolate de leche que se rompen con un mazo y que en su interior tienen… dulces y más dulces. Algo así como un Kinder Sorpresa, pero en formato XL. La cajita, que vale $14.000, viene, por supuesto, con su respectivo mazo y también con cuatro frutillas bañadas en chocolate.

El corazón con relleno sorpresa de Cake Box viene con su respectivo mazo para romperlo y averiguar qué viene en su interior.

Para el Día de la madre, Cake Box tiene, además, una caja con tres minicorazones de chocolate blanco rellenos con dulce de leche y tres de chocolate de leche con ganache de chocolate semiamargo ($12.000). También ha armado una propuesta de desayuno que incluye sándwiches, jugo, minipostres y otras delicias saladas y dulces ($24.000).

Cake Box está tomando pedidos hasta mañana viernes; las cajas se repartirán el sábado, y los desayunos, el domingo entre las 8.30 y 12.30 del día. Encargos al Whatsapp +56950000496 o en la cuenta de Instagram @thecakebox.cl. Valor del delivery según comuna, desde $1.500 a $4.000.

Una colección de sabores mapuche

Cada vez que hay alguna ocasión de celebración especial, las socias Margarita Caripán y Carmen Huentemil unen sus sabores y saberes para armar unas especiales cajas que reúnen productos de comida, cosmética y cerámica propios de la cultura mapuche. Bajo su emprendimiento, llamado Traitraico Saberes y Sabores, ambas tienen preparadas tres opciones para el Día de la madre que son una pequeña gran muestra del riquísimo mundo gastronómico y herbolario de nuestros antepasados. A cargo de los productos de cerámica, fitoterapia y algunas comidas y dulces está Carmen, mientras que Margarita produce principalmente la comida y conservas.

Carmen Huentemil y Mayi Caripán preparan estas cajas llenas de sabores mapuche, que incluyen hasta licores y productos de la herbolaria tradicional.

La descripción de las tres cajas está completa en su cuenta de Instagram @traitraicosaberes; de muestra, dejamos la descripción de la más económica de ellas, la Kiñe ($21.000), que contiene una rebanada de pan de cebolla, 1 rebanada de kuchen, 3 mültrun, 1 muffin, 1 infusión, una crema cicatrizante o para el dolor, o bien un roll on relajante; también trae piñones cocidos, una botella de muday, 3 sopaipillas, 1 pebre, 3 miyokin, 1 licor enmurtado, 1 alfajor y miel. Las otras (Epu, $32.000 y Küla, $44.000) agregan productos como mermeladas, empanadas, café de trigo, pebre de cochayuyo o de quínoa, yerba mate y hasta una planta.

Las tres cajas son de edición limitada y se pueden encargar en Instagram o al Whatsapp +56992904447. Los despachos se realizarán el día sábado y domingo. Consultar directamente por el valor del despacho.

Una gran opción para mamás veganas

Qué bueno y provechoso cuando varios emprendimientos unen sus experticias para armar regalos atractivos, ricos y con sentido. Esa es la propuesta de la colaboración entre la panadería Lemüm, el café Félix y las cerámicas Obra Normal, quienes han armado una caja llena de amor por los oficios. Esta contiene 250 gramos de café de grano, más un vaso de cerámica gres hecho a mano y 15 galletas veganas surtidas, con sabores como limón jengibre, cacao naranja y caramelo, sésamo y chocolate. Ideal para un tentempié delicioso durante la semana.

La cajita vale $26.000 (despacho incluido). Se puede reservar una escribiendo al Instagram @lemumcocina.

BONUS: Cosmética natural para celebrar

Esta propuesta no es salada ni dulce, pero entra por la vista como si lo fuera. Y no solo eso: también es una alternativa de regalo ecológica y sustentable. Se trata de Slow Natural, una línea de cosmética de primera necesidad creada por la diseñadora y peluquera Verónica Palacios, que ha desarrollado productos certificados como libres de crueldad animal, veganos y además amigables con el medioambiente, ya que no contienen envases plásticos. Entre ellos hay, por ejemplo, los cada vez más populares champús sólidos, que rinden casi tres veces más que uno tradicional, y que al ser en ese formato son muy prácticos para llevar en viajes.

El Pack Familia de Slow Natural contiene varias opciones de champú y acondicionador sólidos, además de jabones de formulación vegana y libre de crueldad animal.

Para el Día de la madre tienen varios packs que pueden revisarse y comprarse en su web o en su cuenta de Instagram. Recomendamos, por ejemplo, el Pack Familia, que vale $23.000 y contiene 1 champú sólido a elección, 1 acondicionador a elección, 2 jabones saponificados: 1 jabón de rosas + 1 jabón de avena manzanilla, 1 bolita de shampoo, 1 bolsita de sisal para colgar el champú o el acondicionador o para exfoliar la piel.

Si se hace el pedido hasta hoy jueves alcanza a llegar justo para el domingo. Si se compra desde Ñuñoa o Providencia, se puede realizar hasta el sábado. Ver valor del despacho en la web o en Instagram.