Constanza Martínez, presidenta del FA: “Nos han dado por muertos en todas las elecciones y después nos va bien”

La presidenta del Frente Amplio, Constanza Martínez, abordó este martes en el programa de streaming de La Tercera, Desde la Redacción, la primaria presidencial que enfrentará el 29 de junio a los candidatos oficialistas: Gonzalo Winter (FA), Jeannette Jara (PC), Carolina Tohá (Socialismo Democrático) y Jaime Mulet (FRVS).

“Tenemos una oportunidad como oficialismo que no podemos desperdiciar, estamos enfocados en que esto convoque a más personas, que podamos tener una primaria de ideas, donde se pueda ir configurando una idea de coalición. Tenemos convicción de que necesitamos una coalición nueva. Por eso tenemos fe en este pacto de ‘Unidad por Chile’, que reconozca nuestra diversidad", dijo.

La líder del FA agregó que como bloque les “conviene que esta sea la primaria más competitiva, que convoque más gente (...) La derecha matemáticamente suma más pero si vemos toda la gente que no tiene por quién va a votar, ahí se está jugando la elección. Es muy importante que convoquemos”.

Respecto a su abanderado, el diputado Winter, Martínez aseguró: “Tenemos un candidato que puede crecer mucho (...) que ha construido políticamente el Frente Amplio y va a defender nuestras ideas. En pocas semanas ha logrado irrumpir y las próximas semanas son de consolidación, debate y despliegue territorial”.

Fue ahí que remarcó que el partido ha trabajado en el “despliegue comunal, y esa diversidad y fortalecimiento del Frente Amplio es algo que a tener en consideración".

“En el proceso de primarias anterior no estábamos en los favoritos, en teoría no íbamos a llegar ni a juntar las firmas ni a tener más de un 5%, y ganamos la elección (con Gabriel Boric), porque se produce una conversación con la sociedad. Si uno no aspira a eso y va solo a buscar a los convencidos, es una forma muy estrecha de ver la situación política".

Acusación contra Durán: “No pueden ni coordinarse para tomar desayuno”

La presidenta del FA abordó también la acusación constitucional que presentó la derecha en contra del delegado presidencial metropolitano, Gonzalo Durán -quien sucedió en ese cargo a Martínez- apuntando a un supuesto actuar “negligente” en el marco del partido de Colo Colo y Fortaleza en que murieron dos hinchas albos.

“Esta es la séptima acusación constitucional que se presenta por parte de la oposición, todas ellas han sido rechazadas. Creo que se ha hecho una habitualidad que cada hecho político que ocurre es traducido en una acusación constitucional”, expresó.

La dirigente agregó que un delegado solo puede ser acusado por “una contravención a la Constitución” y “me parece llamativo que quienes defienden mucho la Constitución no la respeten, acá no hubo una contravención a la Constitución (...) Tratar de buscar un elemento de campaña de esa coalición que en realidad no puede coordinarse ni para tomar desayuno, me parece super preocupante”.