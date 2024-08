Columna de Michael Kanaan: Chile sin deportes colectivos en los JJ.OO. París 2024

Comenzaron los JJOO París 2024 y es importante reflexionar sobre el hecho de que Chile no logró clasificar en ningún deporte colectivo a estos juegos. Aunque es cierto que nuestro país cuenta con 48 atletas clasificados en disciplinas individuales, lo que es un gran mérito, no podemos pasar por alto la ausencia de nuestros deportes colectivos en la cita olímpica. Me pregunto si esta situación no refleja una característica de nuestra sociedad, cada vez más individualista y centrada en el logro personal. ¿será acaso un reflejo de nuestra “nueva cultura”, que prioriza el éxito individual sobre el esfuerzo colectivo y el trabajo en equipo?

Me parece relevante comparar nuestra situación con la de nuestros vecinos. Argentina clasificó en 6 deportes colectivos (fútbol masculino, balonmano masculino, vóley masculino, rugby 7 masculino y hockey sobre césped, femenino y masculino) ¿Qué le permite a este país alcanzar este nivel de éxito en equipo? ¿Qué podemos aprender de ellos?

El no poder llegar a competir en los deportes colectivos nos hace pensar en las cosas que tenemos que cambiar. El deporte colectivo no significa simplemente un juego en grupos, implica trabajo en equipo, liderazgo, colaboración, estrategia, entre otras; todas aptitudes y ámbitos que deben ser desarrollados a temprana edad.

Nuestro país, organizaciones y clubes deportivos deben centrarse en el desarrollo de estas habilidades, para que el deportista sepa competir en equipo y lo que ello conlleva, sin dejar de lado el desarrollo de aquellos que compiten individualmente, pues ese trabajo requiere de una formación integral igual de fundamental.

Es clave repensar y poner especial atención en la mentalidad y el foco en la formación de nuevas generaciones, para que en el futuro podamos contar con equipos colectivos en instancias tan importantes para el deporte y el país.