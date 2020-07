Creador de Sherlock sobre la continuidad de la serie: “No es falta de voluntad, es una pesadilla programar”

Fue emitida por primera vez en julio de 2010, mantiene a un público cautivo que espera dos años por solo tres episodios, y hasta ahora, son cuatro las temporadas emitidas hasta enero de este año.

Si habrá o no una quinta temporada es un misterio incluso para los creadores de la adaptación televisiva de las novelas de Sherlock Holmes. Así lo planteó Mark Gatiss en conversación en el podcacst Stab in the Dark.

"No es falta de voluntad, es una pesadilla programar", dijo uno de los creadores de la serie e intérprete de Mycroft Holmes. "Ya fue muy muy difícil programar la última temporada, por la disponibilidad de Martin y Benedict. Y la mía y la de Steve", explicó Moffat.

Luego, aludiendo a una comedia británica, dijo que suelen pensar en "simplemente dejarlo": "Hemos tenido las llaves de Baker Street por un tiempo, pero una de las cosas maravillosas, es que siempre son compartidas. Eran compartidas mientras trabajábamos. No hay nada de malo con decir 'Esa era nuestra versión, que alguien más vaya y haga su versión'", dijo el creador, guionista y actor en Sherlock en el podcast que será emitido en Reino Unido este miércoles 5 de julio.

Sin embargo, tal como reporta el sitio Digital Spy, las recientes declaraciones de Gatiss se contradicen con el co-creador de la serie Steven Moffat, quien -a pesar de asumir las dificultades de programación- considera que Sherlock regresará: “No nos hemos sentado a tener una apropiada conversación sobre cómo haríamos otra temporada. Yo en cierta forma asumo que volveremos”, dijo Moffat.