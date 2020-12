Romance: el disco de Luis Miguel y Armando Manzanero que retrató la serie de Netflix

Apareció en 1991 con el título de Romance y resultó un éxito instantáneo: la idea de grabar un disco de clásicos de los años sesenta versionados por la voz de Luis Miguel, bajo la co-producción musical de Armando Manzanero, resultó ser una combinación perfecta.

En el capítulo once de la serie de Netflix Luis Miguel, la serie se revela cómo surge la amistad entre el reconocido bolerista mexicano y el hombre de "Por debajo de la mesa".

Para 1991, el mexicano se rehusaba a lanzar un disco de grandes éxitos, mientras su discográfica lo presionaba por el lanzamiento de nuevo material a dos meses de culminar un contrato.

En esa época, gracias a una entrevista con Verónica Castro, Luis Miguel se animó a cantar junto a Armando Manzanero, a quien después convencería para producir canciones de su propia autoría juntos, además de otros clásicos del repertorio latinoamericano firmados por Agustín Lara, Charles Aznavour y Roberto Cantoral.

El disco fue una bomba: vendió más de 7 millones de copias, ganó más de 70 discos de platino y seis de oro. Además, convirtió a Luis Miguel en el primer latinoamericano en recibir un disco de oro en Estados Unidos por un disco en español.

En paralelo, el trabajo también significó un acercamiento de las canciones de Manzanero a la juventud de entonces.

Aunque el éxito los unió, ambos músicos están distanciados. En más de una oportunidad el compositor de "Por debajo de la mesa" ha comentado que Luis Miguel se ha convertido en una persona creída y malagradecida.

"Es más fácil que un elefante logre entrar por el ojo de una aguja a que Luis Miguel haga algo por el prójimo", dijo alguna vez el bolerista sobre su relación con el cantante.

Aunque a comienzos de 2018, Armando Manzanero, de 82 años, señaló a Telemundo que el mejor de los intérpretes es Luis Miguel, moderando sus dichos hacia el Sol de México.

"Luis Miguel y yo siempre hemos tenido una conexión. Si no me ha pedido canciones a mí, se las pedía a mi hijo que ve la parte editorial. Estoy muy agradecido por todas las canciones que me grabó", dijo Manzanero a El Universal.