John Waters recuerda a Little Richard: “Fue el primer punk”

Si hay un fan devoto de Little Richard, y a quien le dolió sobremanera la noticia del fallecimiento del autor de “Good golly miss molly”, es al cineasta estadounidense John Waters (74).

La admiración del hombre de Cry-Baby (1990) por el rockanloero fue tal, que moldeó su bigote del mismo modo que el originario de Macon, Georgia, lo hacía.

“Fue el primer punk. Fue el primero en todo”, señaló el realizador en entrevista con Rolling Stone. Y contó por qué le gustaba tanto.

“Cuando lo escuché por primera vez, gritando: “A-wop-bop-a-loo-bop-a-lop-bam-boom”, asustó a mi abuela. Pensé: “¿Qué demonios es eso?” Era un sonido diferente a todo lo que había escuchado en mi vida, incluso fuera de la música. Así que me tuvo desde el primer momento en que lo escuché. Y luego, cuando lo vi, pensé: ‘Oh, Dios mío’. Y todavía tengo el bigote que realmente fue un homenaje a él”.

Sobre sus canciones favoritas de Little Richard, el oriundo de Baltimore mencionó a “The Girl Can’t Help It.” y a “Lucille,” pero que definitivamente se quedaba con la primera, porque le gustó la película del mismo nombre. “El color en esa película es perfecto, Technicolor. Y lo que parece tocar el piano allí con el copete y todo”.

Pero todo fanatismo tiene sus baches. Waters contó que nunca pudo ver en vivo a su ídolo. “Cuando salió, yo tenía 12 años. Mis padres ciertamente no me llevaban a ver a Little Richard. Lo vi en películas de conciertos y en televisión, pero nunca lo vi [en vivo]. Lo siento, no lo hice. Especialmente al principio. Imagina cómo eran. Deben haber sido tan geniales”.

Con los años, Waters llegó a conocer a Little Richard, y a la mencionada publicación relató algunos de los aspectos que le llamaron la atención de él. “¿Tenía sentido del humor sobre sí mismo? Mas o menos. Pero no se podía decir, porque él comenzaría a decir cosas como ‘Soy la más hermosa. Yo soy el rey’, todo ese tipo de cosas. Es como Gorgeous George. Muchos boxeadores y luchadores hacen eso. Trump hace eso [risas]. Pero eso fue como las cosas que dijo en el escenario. Tal vez se confundió, como muchos de nosotros, acerca de si estás en el escenario o en la vida real”.

“Murió completamente homofóbico”

Hacia sus últimos años, Little Richard tuvo una dura postura en contra de la homosexualidad. Waters nunca estuvo de acuerdo con eso, y en la entrevista con Rolling Stone no eludió el bulto.

“Estoy desgarrado, porque murió completamente homofóbico y dijo cosas horribles sobre las personas homosexuales y las personas transgénero. Siempre diría en mi programa [palabra hablada] que deberíamos secuestrarlo y desprogramarlo, como lo que ese tipo Ted Patrick solía hacer con Moonies. ¿Recuerdas cuando los padres lo contrataban para conseguir a sus hijos, y él te llevaba a una habitación de hotel por una semana y te dejaba sin programar? Eso es lo que necesitaba, de verdad”.

Lo curioso es que el mismo Little Richard en un momento de su vida reconoció haber sido ser homosexual. “Él dijo: ‘Yo era gay’. En su libro, dijo mucho. Pero al día siguiente, lo recuperaría cuando las personas religiosas lo molestaran. Obviamente estaba desgarrado por eso. Pero no creo que Little Richard haya tenido una vida triste”, dijo Waters.

La homofobia de Little Richard llegó a tal punto que denunció a las personas homosexuales y trans hace unos años. Waters exploró los motivos que lo llevaron a eso. “No tengo idea. Supongo que se volcó al cristianismo radical. Pudo haber sido cristiano y no cristiano de odio. Pudo haber ido silenciosamente a la iglesia. Mucha gente lo hace, pero no dicen cosas terribles sobre las personas homosexuales. Especialmente cuando te ves así [risas]”.

Pero en John Waters el fanatismo por Little Richard pudo más que cualquier cosa. “Todavía siempre toco la música de Little Richard. Y amo su música. Lo estaba apoyando. Quería que fuera el último. Todos los demás están muertos: Chuck Berry, Elvis. Todo se redujo a esos dos. Y maldita sea”.