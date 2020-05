Volver al futuro: Marty McFly y el Doc Brown se reúnen vía Zoom

Christopher Lloyd y Michael J. Fox se vieron, a 30 años del final de la trilogía, por medio de una videollamada con Josh Gad. A medida que avanzó la conversación, se unieron a la convocatoria Lea Thomson (Lorraine), Mary Steenburgen (Clara), el director Robert Zemeckis, el guionista Bob Gale, el músico Huey Lewis, y el fanático declarado de la saga, JJ Abrams. Además de revelar datos inéditos de la producción, se refirieron al vínculo con Rick and Morty y presentaron un cover de "The power of love".