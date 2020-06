Arte en pandemia: más de 70 artistas se unen en exposición virtual

El objetivo era reflexionar a través del arte en torno al confinamiento que se vive por estos días debido a la pandemia. Desde sus casas o los lugares donde cumplen la cuarentena, el 16 y 17 de mayo más de 70 artistas se unieron en redes sociales bajo el hashtag #alaire_libre para exhibir obras u acciones de arte creadas en este contexto.

El registro de las obras de arte público se puede revisar ahora en el sitio web www.alaire-libre.com. La plataforma reúne las creaciones de artistas como el colectivo Delight Lab, Voluspa Jarpa, Javier Toro Blum, Paz Errázuriz, Raúl Zurita, Bernardo Oyarzún, Juan Castillo, Francisco Peró, Sebastián Calfuqueo, Francisca Aninat y Andrés Durán, entre otros.

“Fue la ausencia de sentimiento de comunidad, de conexión con el otro, que me llevó a entrar en contacto con artistas locales”, cuenta el curador brasileño Tiago de Abreu Pinto. “La primera fue Voluspa Jarpa, quien me motivó a hacer el proyecto. Conocía la obra de varios artistas chilenos. Mi impulso inicial fue contactarlos y a partir de ahí fue algo orgánico ya que los artistas me empezaron a sugerir a otros que estaban viviendo la misma experiencia”, añade.

Entre los proyectos artísticos realizados está el de Delight Lab, colectivo que proyectó en la Torre Teléfónica la frase “Esto también pasará”. La fotógrafa Paz Errázuriz exhibe una fotografía tomada desde su ventana a la calle, donde se ve colgada una bandera chilena negra. En tanto, Raúl Zurita presenta tres versos de poetas chilenos: Pablo Neruda, Vicente Huidobro y Gabriela Mistral, sobre imágenes de la pandemia.

La artista Voluspa Jarpa, quién colaboró con Tiago de Abreu en la selección de artistas, realizó una acción vinculada a la violencia policial ejercida durante el estallido social. Envió a amigos una serie de velas que en su interior contenían un perdigón. Cada vela tenía escrita una palabra, y juntas formaban la frase “Creo que nos quedamos ciegos, creo que estamos ciegos, ciegos que ven, ciegos que, viendo, no ven”. En el sitio web se puede ver un registro en video de las distintas velas consumiéndose y liberando el perdigón.

“Para mí fue una sorpresa ver cómo los artistas chilenos reaccionaron rápidamente y receptivamente a mí invitación, de un extranjero”, dice el curador. “De cómo elaboraron obras que respondían al conflicto que existía en ese momento en el meollo de la sociedad chilena; a través de acciones y recursos muy simples activaron la zona de lo artístico. Es un proyecto ejemplar para encontrar modos de circulación y exposición de arte durante este momento de pandemia”, añade.

Además de las obras realizadas por cada uno de los artistas, durante los próximos días se incorporarán en la plataforma entrevistas del curador Tiago de Abreu a los creadores, quienes hablarán de sus experiencias en medio de la contingencia. “La labor del arte estos momentos es ofrecer alternativas y diversidad de modos de pensar la situación en que nos encontramos”, añade De Abreu.