Muere Ciro Watanabe, el chef del Osaka y habitual rostro de programas de cocina

Esta tarde se informó la muerte del chef peruano-japonés, Ciro Watanabe.

La información fue confirmada a Culto por el cronista gastronómico Daniel Greve. El destacado chef fue encontrado muerto ayer en Lima, donde se encontraba trabajando en sus proyectos profesionales.

Según Greve, Watanabe estaba en la capital peruana desde antes de la pandemia del Covid-19 y el cierre de fronteras lo llevó a quedarse en la ciudad. Desde ahí, aprovechó de trabajar una serie de proyectos laborales, centrados en la casa matriz del restaurante Osaka situada en Lima.

El chef habría sido encontrado muerto ayer por un familiar. “Me avisaron esta mañana nuestros amigos en común”, cuenta Greve. Según agrega, aún se desconoce la causa de su muerte.

“Era un profesional tremendo y un gran amigo. Qué tristeza, por esta situación del coronavirus, no poder estar más cerca de lo que sucedió ni poder darle una despedida como corresponde”, expresa el crítico gastronómico.

Hijo de un descendiente de japonés y limeña, Ciro Watanabe llegó a Chile en el año 2009. Al poco tiempo abrió un local de comida Nikkei, un estilo que fusiona los sabores tradicionales de la cocina peruana y del país del sol naciente, el que ganó popularidad entre los comensales chilenos. Con los años, se hizo cargo de la cocina del Osaka, un reconocido local ubicado en Casa Nueva Costanera de Vitacura,

Watanabe también tuvo participación en reallities de cocina, tales como Top Chef, de TVN y también fue jurado invitado en la edición chilena de Master Chef, de Canal 13.

“Y te fuiste, gordo querido. No sabes lo que cuesta escribir esto, pero lo necesario que es para aceptar tu partida. Me reconforta saber que te dije siempre todo lo que te quise y que no me guardé nada”, escribió Greve en Instagram.

“Hoy voy a brindar por ti. Con mucha pena, pero será un brindis de amor, complicidad y camaradería. Un beso al cielo, gordo lindo. Un beso nikkei, Kung Fu Panda. Te quiero”, escribió en una imagen en la que aparece con Watanabe.