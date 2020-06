Siete grandes libros sobre racismo en EE.UU.

Beloved de Toni Morrison

Publicada en 1987, Beloved es una de las cumbres de la novela afroamericana. Toni Morrison (1931-2019) construye una tragedia ambientada en la época de la esclavitud y basada en hechos reales. Es la historia de Sethe, quien escapa de su amo embarazada y con un bebé en sus brazos. Cuando un caza esclavos está a punto de alcanzarla, ella sacrifica a su bebé para evitarle un destino de esclavitud. Dieciocho años después, tras salir de la cárcel, una misteriosa niña se cruzará en su vida. “En tres palabras, pone los pelos de punta”, comentó Margaret Atwood sobre la novela que le otorgó el Pulitzer a Morrison y la aproximó al Premio Nobel de Literatura.

Beloved Toni Morrison DeBolsillo 368 pp. $ 16.000

The Fire Next Time, de James Baldwin

La lucidez y la conciencia moral de James Baldwin (1924-1987) estremecen. “Se necesita mucha fortaleza espiritual para no odiar a esos que ponen su pie sobre tu cuello”, escribió en 1963 en este libro. Desde hace unos años, Baldwin ha revivido como figura inspiradora para artistas y activistas afroamericanos (Barry Jenkins adaptó El Blues de Bale Street y Raoul Peck dirigiró I am not your negro). Polemista dotado, novelista y ensayista a menudo brillante, el escritor que abogó por los derechos de afroamericanos y homosexuales recoge dos cartas que reflexionan en torno al fin de la esclavitud y su dolorosa vida en Harlem.

The Fire Next Time James Baldwin Penguin Classics 130 pp. 10 euros en amazon

Autobiografía de Angela Davis

Activista y feminista, a los 14 años Angela Davis (1944) viajó desde su natal Birmingham, donde había estudiado en una escuela segregada, a un instituto en Nueva York. “Había asumido la obligación de vivir y estudiar entre blancos durante los próximos dos años, pero ¿podría acostumbrarme a estar con ellos todo el tiempo?”, se pregunta en este relato autobiográfico que recrea la trayectoria que la acercó a los Panteras Negras y la llevó a convertirse en una de las personas más buscadas por el FBI, así como en una feminista que combatió también el machismo y el clasismo en la sociedad americana.

Autobiografía Angela Davis Capitán Swings 416 pp. $ 27.000 en buscalibre

Entre el Mundo y Yo, de Ta-Nehisi Coates

La noche de 2014 en que el ex policía Darren Wilson fue eximido de cargos por el asesinato de Michael Brown, afroamericano de 18 años, el hijo de Ta-Nehisi Coates (1975) rompió en llanto. Entonces el periodista comenzó a escribir una carta para él. “Te escribo ahora que tienes quince años”, anota. “Y ahora sabes, si no lo sabías antes, que a los departamentos de policía de tu país les han otorgado autoridad para destruir tu cuerpo”. Inspirado en James Baldwin, Coates entregó un texto cruzado de ternura y dolor sobre la historia de abusos contra su comunidad: “Quiero que seas un ciudadano consciente de este mundo terrible y hermoso”.

Entre el mundo y yo Ta-Nehisi Coates Seix Barral 200 pp. 17 euros en amazon

El Color de la Justicia, de Michelle Alexander

La noche de 2004 en que Barack Obama se convertía en el primer presidente afroamericano, Michelle Alexander (1967) estaba feliz. Pero su alegría se apagó demasiado pronto: esa misma noche vio cómo un grupo de policías bromeaba mientras tenía a un sospechoso afromericano arrodillado y esposado. Abogada especializada en derehos civiles, Michelle Alexander investiga y analiza de qué modo el sistema penal en EEUU ha golpeado a la población afroamericana. Conocido como la biblia del Black Lives Matter, The New Jim Crow (en inglés) afirma: “No hemos erradicado las castas raciales en Estados Unidos; las hemos meramente rediseñado”.

El Color de la Justicia Michelle Alexander The New Press 400 pp. $ 22.000

El Ferrocarril Subterráneo, de Colson Whitehead

“La luz del tren titiló en la curva. Cora se llevó la mano al pelo antes de comprender que tras su entierro en el andén no había forma de adecentarse”, escribe Colson Whitehead (1969). Nieta de una esclava arrancada de Africa, Cora es una niña que huye de una plantación en Georgia. “El maquinista no la juzgaría; su empresa secreta constituía una fraternidad de almas extrañas”. Esa fraternidad es la que un hacendado llamó “el tren subterráneo” que ayudó a huir a miles. Basada en historias reales, la novela en que Cora huye de un caza esclavos recibió el National Book Award y el Pulitzer 2017, premio que el autor repitió este año.

El Ferrocarril Subterráneo Colson Whitehead Literatura RH 288 pp. $ 9.800

Talentos Ocultos, de Margot Lee Shetterley

Hija de un ingeniero afroamericano que trabajó en la NASA, Margot Lee Shetterley (1969) reconstruye la historia de cuatro matemáticas de color que colaboraron decisivamente en la carrera espacial: Dorothy Vaughan, Mary Jackson, Katherine Johnson y Christine Darden. Mucho antes del auge de la computación y del discurso de Martin Luther King, las “computistas”, como eran conocidas, ayudaron a dominar la investigación espacial y la tecnología informática. “Matemáticas que además eran negras, matemáticas negras que además eran mujeres”, escribe en el libro que fue llevado exitosamente al cine en 2016.