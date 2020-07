Heavy metal virtual: dos festivales para ver rock pesado a la distancia

La nutrida cartelera de conciertos virtuales, la principal y única actividad en vivo de la industria de la música actualmente, suma dos grandes eventos cargados al rock pesado para esta semana, ambos programados para este viernes 3 de julio.

Uno de ellos es Rock for relief, un festival cargado a las guitarras eléctricas que se podrá seguir por Youtube y cuyos ingresos serán destinados a un fondo contra el Covid-19 de Feeding America, organización estadounidense sin fines de lucro dedicada a combatir el hambre.

El espectáculo comenzará a las 20 horas de Chile (en este link) y contará con presentadores como Alice Cooper, Joe Satriani, Melissa Rivers y Peter Frampton. Entre las presentaciones confirmadas se cuenta a Corey Taylor de Slipknot, Gavin Rossdale de Bush, Myles Kennedy (Slash & the conspirators) y Simon Neil de Biffy Clyro, entre otros.

En paralelo, ese mismo día se realizará una transmisión especial para celebrar al Ozzfest, el festival creado por Ozzy y Sharon Osbourne a fines de los 90 y que hoy, como todos los grandes espectáculos masivos, está sin nueva edición a la vista.

Por lo mismo, se realizará un evento alternativo este viernes bautizado como The Spirit of Ozzfest Weekend, que celebrará a todos los grupos y solistas que han pasado por el festival, en una emisión organizada por la radio SiriusXM a cargo de Jack Osbourne y Luc Carl, quienes presentarán historias del espectáculo y las actuaciones en vivo (de archivo) de Black Sabbath, Metallica, Ozzy Osbourne, Slipknot, Slayer, Hatebreed, Iron Maiden, Tool, System of a Down, Motörhead, Down, Sepultura, Pantera, Megadeth, Judas Priest y Black Label Society.

Corey Taylor, líder de Slipknot.

Un panteón de estrellas del género reunidas en un nuevo evento online que se podrá ver en este link desde las 17.00 horas de Chile.

Los organizadores han anunciado, además, que luego de la transmisión del viernes el programa especial podrá ser visto -con nuevos detalles- durante el fin de semana en el sitio web oficial de The Spirit of Ozzfest.

De entre los grupos anunciados para la cartelera de este viernes, Metallica tiene un concierto programado para el próximo 7 de diciembre en Santiago, aplazado desde abril a causa del coronavirus. El recital, el primero del cuarteto en el Estadio Nacional, sigue en pie pese al incierto regreso de la música en vivo en el mundo y las restricciones sanitarias del país, según ha señalado la productora DG Medios.