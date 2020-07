Dave Grohl: “Escribir música tras la muerte de Kurt se sintió como un exorcismo”

El 5 de abril de 1994 es un día trágico para el grunge y para la música en general. Ese día, Kurt Cobain se dio un disparo con una escopeta al interior de su casa, donde fue hallado sin vida. Tenía 27 años.

Nirvana, la banda que conformaba junto a Dave Grohl y Krist Novoselic, se desintegró. No solo porque Cobain era la voz, guitarra y principal compositor del conjunto, también por el profundo dolor que su suicidio provocó en Krist y Dave.

26 años después, Dave Grohl se refirió a su luto tras la muerte de su colega y amigo en conversación con Matt Wilkinson en el podcast de Apple Music, el que desahogó en la composición de las primeras canciones que serían de Foo Fighters.

“La mayoría de las canciones de ese álbum [Foo Fighters, 1995] estaban dando vueltas desde hace algún tiempo. Hubo solo un par que eran nuevas. ‘This is a Call’ es probablemente LA canción que... tenía un sentimiento diferente”, dijo Grohl.

“Tenía un poco más de ánimo que lo otro que había escrito. Y especialmente tras la muerte de Kurt, ‘This is a Call', fue como comenzar de nuevo, o un despertar donde realmente encontré alegría en un periodo de pérdida o luto o tristeza. Es como que tomas un instrumento y todo eso simplemente se va”, dijo en el podcast.

“Y sirve como una especie de exorcismo en el que te sientes bien porque estás purgando muchos de esos sentimientos, pero también es una pena. Cada vez que tomaba un lápiz o una guitarra y empezaba a escribir algo, era deprimente. Y después de un tiempo, yo estaba como, ‘Oh por Dios. ¿Eso es todo lo que tengo?' Y luego ‘This is a Call', algo como eso realmente... simplemente se sintió bien”, confesó el músico.

“Incluso una canción como ‘Good Grief'. Creo que esa vino después. Creo que esa fue tras la muerte de Kurt. Estoy seguro que lo fue, al menos las letras. Pero se supone que representaría la alegría de una forma triste, simplemente sentirse bien por sentirse mal”, agregó Grohl.

El luto de Dave Grohl

Luego de ese trágico abril del 94′, Grohl relata que todos optaron por aislarse en el mundo luego que sus vidas dieran un giro en 180º.

“Recuerdo haber pasado un tiempo con Krist Novoselic y que ambos nos aseguramos que estábamos bien. Luego viajé. Recuerdo que fui a Reino Unido. No lo sé, simplemente conduje mucho y me dediqué a pensar. Y eventualmente, comencé a recibir llamadas de personas que me preguntaban si quería tocar la batería o unirme a su banda, y simplemente no podía imaginar que eso ocurriera en ese momento”, recordó de aquel tiempo.

“Y siempre que volvía a casa después de los tours grababa canciones solo, pero ese sentimiento ya no estaba. Realmente no quería escribir o ni siquiera escuchar música, mucho menos unirme a una banda y tocar en una. Así que fue extraño, cuando tu vida es tironeada desde abajo de esa forma. Creo que nadie pensó mucho lo que pasaría a continuación”, confesó el líder de Foo Fighters.

“Estaba atrapado en ese momento. Así que eventualmente, me levanté del sillón y pensé, ‘Okay, siempre he amado hacer música y siempre he amado escribir y grabar canciones por mí mismo. Así que sentí que necesitaba hacerlo por mí”, agregó el músico.