Creador de Vikings: “Cuando estaba escribiendo la serie, Ragnar moría en la primera temporada”

Estrenada en 2013, la serie de History Channel acumula seis temporadas y una vasta cantidad de fanáticos alrededor del mundo. La adaptación para televisión de los cuentos nórdicos de la alta edad media escandinava, se convirtió en un éxito de audiencias que adquirió aún más popularidad tras su adquisición por parte de Netflix.

Durante un panel virtual enmarcado en la Comic Con de San Diego, el showrunner de Vikings -Michael Hirst- se reunió con los miembros del elenco Travis Fimmel, Clive Standen, Katheryn Winnick, Alexander Ludwig, y Jordan Patrick Smith; recordando sus escenas favoritas, las dificultades de las escenas de pelea, y otros datos del ‘backstage’ de la ficción.

Hirst, por su parte, recordó aún más hacia el pasado llegando incluso a los primeros borradores de Vikings. Según el realizador, la interacciones entre él y los actores y actrices, influyeron de alguna forma en el curso que tomó la historia.

“Cuando estaba escribiendo la serie, Ragnar moría en la primera temporada”, dijo Hirst. “Pero cuando la estábamos produciendo, me di cuenta hacia el final de la temporada que el viaje de Ragnar recién estaba comenzando”.

Finalmente, Ragnar fue un personaje relevante de la serie hasta la cuarta temporada. Posteriormente, sus hijos tomaron el mando.

Según detalla Hirst, muchas personas le advirtieron que no era buena idea matar al protagonista, pero dado que su muerte siempre fue parte del concepto original de la serie, el realizador dijo que no fue complejo encontrar el momento ideal para concretarlo.

“Había muchas advertencias sombrías y cargadas de fatalidad que decían que matar a tu personaje principal dañaría la serie y era un riesgo”, dijo. “Pero había vendido el programa sobre la base de esto era Ragnar Lothbrok y sus hijos”. (N.R: Ya en Game of Thrones asesinan a un personaje relevante en la primera temporada, la que fue emitida en 2011).

Pero Ragnar no fue el único que tuvo una vida más extensa de lo que estaba previsto originalmente. Harald Finehair (Peter Franzén), el jefe militar determinado a convertirse en Rey de toda Noruega, casi pierde la vida tres veces.

“En el guión, lo maté tres veces, y finalmente no podía hacerlo”, recordó Hirst. “Ese tipo hizo muchas cosas malas, pero las hizo tan bien y tenía un sentido del humor que yo no quería perder. No habían muchas risas, pero él nos dio muchas de ellas. Simplemente no pude hacer. No pude sacrificarlo”, agregó.

Vikings finalizará su historia con la emisión de la segunda parte de la segunda temporada a finales de este año. “Los personajes que todos, incluyéndome, hemos amado, tendrán sus destinos determinados”, dijo Hirst adelantando el final.

“Ya sea que vivan o mueran, por supuesto está en las manos de los dioses. Claro que también tengo una mano en ello. Creo que la conclusión de la saga es profundamente satisfactoria, un final apropiado y significativo. Y espero que todos nuestros fans se sientan de la misma forma. Intento hacer justicia con todos mis personajes y espero haber tenido éxito”, concluyó.

Mira el tráiler del final de Vikings a continuación: