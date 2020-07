Phoebe Waller-Bridge confirma el fin de Fleabag: “Tenemos que dejarla ir”

Phoebe Waller-Bridge fue la mujer de 2019, y su 2020 no parece declinar. Ganadora de cuatro Emmy por Fleabag, nominada por el guión de Killing Eve, y como productora de Run (HBO) y co-guionista de James Bond: No time to die, la actriz y escritora británica ha tenido bastante trabajo.

Sin embargo, su obra más aclamada no regresará. Al menos no en el futuro cercano. Así lo dijo Waller-Bridge en entrevista con The Mirror, asegurando que no habrá una tercera temporada de Fleabag.

“Creo que tenemos que dejarla ir, ella está agotada”, dijo la artista londinense. “Ella ha pasado por muchas cosas. Pero vamos a trabajar juntos de nuevo (el equipo tras la serie), así que habrá un poco del espíritu de Fleabag que regresará”.

La confirmación llega a casi un año de un evento de Amazon en el que Waller-Bridge dijo: “Tengo la fantasía de traer de vuelta a Fleabag cuando tenga 50 años”.

La semana pasada, en el marco de la Comic-Con@Home, se confirmó el reencuentro entre Andrew Scott -quien interpretó al sacerdote en la segunda temporada- y la protagonista de la serie.

La ficción His Dark Materials de HBO, tiene a Scott como Stanislaos Grumman / John Parry, mientras Waller-Bridge dará su voz a un rol secundario.