ABBA: el día que Agnetha fue O. J. Simpson

ABBA, la sigla de las iniciales de los nombres de Agnetha Fältskog, Björn Ulvaeus, Benny Andersson, y Anni-Frid Lyngstad, era un conjunto conocido no solo en su natal Suecia, sino que también en el resto de Europa, particularmente tras haber conquistado el primer lugar del Festival de Eurovisión en 1974 con “Waterloo”. La banda había descubierto que entonar sus canciones -que debían tanto al pop vocálico de los sesentas como a la muralla de sonido de Phil Spector- en inglés podía abrirles las puertas de los mercados musicales mundiales y en 1976 acometieron esa tarea con el que quizá sea su LP definitivo, Arrival, que estaba plagado de melodías candidatas al Top 1, desde “Money, Money, Money”, hasta “Knowing Me, Knowing You”, pasando, por cierto, por ese inmarcesible hit que es “Dancing Queen”.

El mercado local más apetitoso, sin embargo, era para Agnetha, Björn, Benny y Anni-Frid el estadounidense. Y para ello se les ocurrió a ellas y ellos o a su equipo de producción hacer un video enfocado directamente al público de aquel país, el de una canción que, aunque menor, es considerada por el propio Benny Andersson uno de sus temas favoritos, y no poca crítica a lo largo del mundo contempla como una de las gemas secretas de la agrupación, siendo tratada como su “mejor canción no tan conocida”: “When I Kissed the Teacher”.

“When I Kissed the Teacher” trata de una alumna que se enamora y besa al profesor en el colegio, un asunto que hoy no pasaría por alto ante los valores actuales, pero que en su día resultaba menos peliagudo. El papel de la alumna que besa al profesor es interpretado en el video por Agnetha, mientras que el rol del profesor lo realiza Magnus Härenstam, conocido en Suecia como presentador de televisión y comediante. El detalle esencial es que el enclave del videoclip es claramente el de un high-school de los Estados Unidos, muy en el estilo de Happy Days y que, para que no queden dudas de las intenciones estadounidensistas del cuarteto, sus integrantes visten casaquillas del fútbol americano, de la NFL.

Lo más curioso es que Agnetha se arropa con la tricota 32 de los Buffalo Bills: la tricota del legendario running back O.J. Simpson. Simpson era reconocido en aquellos años como uno de los jugadores más desequilibrantes de la NFL, teniendo a su haber el resultar el primero en su posición que superó las dos mil yardas de avance en una temporada, asunto por el que sería incorporado el Salón de la Fama de la liga en 1985.

ABBA

Sin embargo, la historia de Simpson tomaría otros ribetes cuando a mediados de la década de los noventa fue juzgado por los asesinatos de su ex esposa Nicole Brown Simpson y Ronald Goldman, un amigo de ella, ocurridos el 12 de junio de 1994, transformándose en uno de los juicios más mediáticos en de la historia judicial estadounidense, al punto que hasta Los Simpson hacen referencia a ello, por ejemplo, en “¿Quién le disparó a Mr. Burns?, segunda parte”. El jugador de la NFL fue hallado “no culpable”, aunque luego varios de los integrantes del jurado indicaron que esa determinación se debió a errores en las indagaciones policiales, y en un juicio civil un par de años más tarde, en 1997, lo declaró culpable. Varios libros se han escrito sobre el asunto.

A más de cuarenta años de distancia, visionar de nuevo hoy el video de “When I Kissed the Teacher” de ABBA resulta absolutamente perturbador por toda el agua que, finalmente, pasó bajo el puente.