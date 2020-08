Vicentico y su “serenata” a una doctora en un teatro vacío: “Uno estaba todo el tiempo al límite de quebrarse”

La escena es singular aunque propia de estos tiempos extraños. A un costado del escenario Vicentico y su guitarra, cantando un puñado de sus éxitos. Al otro extremo, sentada frente al músico y a varios metros de distancia, la doctora argentina Magalí Avruj, médica especialista en medicina interna del Hospital Pirovano de Buenos Aires. Salvo un par de técnicos, no hay nadie más en el inmenso teatro vacío donde el líder de Los Fabulosos Cadillacs le dedicará, durante algunos minutos, toda su atención y canciones a esa única espectadora, en un homenaje íntimo similar a una serenata.

La secuencia se podrá ver completa este sábado, en el estreno del primero de varios conciertos que integran el ciclo "Codo a Codo: un artista le canta a un héroe", una iniciativa de alcance continental en la que diversas figuras de la música popular latinoamericana homenajean a un profesional de la salud con un recital unipersonal en un teatro sin público.

La campaña, que tiene como fin recaudar fondos para distintas organizaciones sin fines de lucro a través de la música, debutará este sábado con el show del solista trasandino y se podrá ver a través de Chilevisión, el canal Warner y la cuenta de Youtube de Mercado Libre, la compañía a cargo del proyecto. Durante la reproducción de cada espectáculo se hará un llamado para hacer donaciones online para apoyar a UNICEF, que destinará los recursos para ir en apoyo de niños y niñas afectados por la pandemia.

Luego, en las semanas siguientes, la dinámica se repetirá con otros conciertos grabados en distintas ciudades de la región y bajo el mismo formato, a cargo de artistas como la mexicana Natalia Lafourcade, el colombiano Sebastián Yatra, el argentino Abel Pintos y el cantautor nacional Gepe. En el caso de éste último, su show se emitirá el 22 de agosto y estará dedicado a Francisca Cerda, enfermera que trabaja en un servicio con pacientes con Covid-19 en Santiago, además de fanática de la obra del sanmiguelino.

"Fue una experiencia increíble para mí, aunque me da un poco de pudor porque todo lo que está pasando con todo esto es mucho más grande que mi propia experiencia", dice Vicentico a Culto. "Yo la pasé muy bien, fue súper interesante para mí como artista tener esta experiencia de cantar para una sola persona, en un teatro vacío. Estuvo muy bonito, la producción fue genial. Magalí tiene una energía súper interesante y especial, así que fue muy lindo".

Sobre el formato del show, el líder de Los Fabulosos Cadillacs comenta que interpretó seis canciones, algunas con guitarra y otras al piano, a lo que sumó algunas bases programadas y arreglos puntuales y acotados."En general no soy un gran instrumentista ni toco demasiado bien la guitarra, lo suficiente para poder acompañarme. Así que un par de semanas antes me preparé un par de bases en la compu, muy simples y muy caseras, para que el concierto tuviera una curva y no fuera todo tan igual", detalla.

Para el músico, más allá del desafío técnico, la experiencia fue especialmente emocionante. "Hacía tiempo que no me tenía que preparar para un concierto, en este caso, preparar en el ánimo correcto para poder encararlo. Porque era re emocionante. Nadie se quería quebrar, pero estaba uno todo el tiempo al límite de quebrarse y emocionarse de más", cuenta.

Si bien asegura que las experiencias por streaming "streaming en general no se igualan para nada a un concierto en vivo", Vicentico ha ido sumándose cada vez más a experiencias virtuales en la música. De hecho, este fin de semana estará en la primera versión telemática del festival argentino Cosquín Rock, donde también participan los chilenos Cami y Los Tres.

“Lo de Cosquín Rock es otra cosa, un concierto donde nos filman tocando en el Luna Park vacío, con la banda entera tocando. Es el modo que estamos encontrando para salir adelante y seguir haciendo cosas. Hay que trabajar para que estas cosas sean interesantes. Lo que tiene de bueno Codo a codo es que son pocas canciones, porque a mi personalmente cuando veo un concierto muy largo me distraigo fácilmente”, comenta.

“Esta es una campaña que hemos preparado con mucho cariño y no sin dificultades, por todo lo que implica el distanciamiento, las dificultades de trabajar a distancia”, complementa Alan Meyer, director general de Mercado Libre en Chile. “La idea es aprovechar la música para generar ayuda a los que más lo necesitan, a las distintas instituciones que estamos ayudando en Latinoamérica y para de alguna manera agradecerles a nuestros héroes que están poniendo en riesgo su integridad para ayudar en estos tiempos tan difíciles”.