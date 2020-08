David Bowie: lanzan concierto inédito de la década de los noventas con rarezas

Un nuevo lanzamiento digital revive la obra del fallecido David Bowie. Se trata de la grabación del concierto Something in the air, realizado en París en 1999, el que corresponde a la tercera entrega de una serie de archivos dedicados al trabajo del músico durante la década de los noventas.

La presentación, fechada el 14 de octubre de 1999 en el Elysée Montmartre de París, fue una de las pocas fechas promocionales que “Starman” hizo de su álbum Hours, con el que cerró la década. Este trabajo alcanzó el lugar 5 en el UK Albums Chart, una de sus mejores marcas desde que Black tie white noise fuera número uno en 1993.

Ese día, Bowie recibió un reconocimiento del gobierno francés con la Orden de las Artes y las Letras. A la noche despachó un set que incluyó algunas rarezas como “Can’t Help Thinking About Me”, un single de 1965 que no había tocado en vivo en más de 30 años, además de otros temas menos recurrentes como “Word on a Wing” de Station to Station; también ”Drive-In Saturday” de Aladdin Sane que no se incluía en los sets de conciertos desde 1974; y por cierto, el debut en vivo de “Something in the Air” de Hours. También hay algunos clásicos como “Life in Mars?”, “China girl”, de Let’s dance, “Changes” y “Rebel Rebel”.

Algunas de las canciones de este concierto ya se habían incluido en lados B, pero por primera vez, la grabación del show estará disponible en plataformas digitales desde el próximo 14 de agosto. Previamente, se lanzará el corte de “Drive-In Saturday” en plataformas digitales (y video en YouTube) el 7 de agosto.