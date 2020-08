Pascuala Ilabaca: “Una mujer artista tiene que estar a la defensiva por ser mujer y por ser artista”

La cantautora Pascuala Ilabaca maneja distintas geografías y lenguajes creativos, pero siempre con Latinoamérica como eje de su brújula. Su carrera cuenta alrededor de 15 años y siete discos, y acaba de arrojar una nueva huella de identidad en su colaboración más reciente: se trata de la canción Mi truquito, interpretada junto a la leyenda de la cumbia Amparito Jiménez –colombiana, pero avecindada en Chile hace décadas- y como parte del proyecto Trópico Sur.

De todo ello ambas hablaron en Sesiones íntimas de Culto, el espacio de música y conversación que se emite por la web y el Facebook de La Tercera y Culto.

“Me gustó mucho esta idea, porque me mantiene fresca, me mantiene vigente. Para mí, Pascuala es una gran artista y una persona muy bien informada”, dijo Jiménez en el programa.

Ilabaca la secundó: “Todos conocemos a Amparito por La pollera colorá, todo la hemos bailado en alguna fiesta, es parte de nuestro imaginario de música bailable. Gonzalo Cordero me llamo para esta colaboración”. La referencia es al guitarrista e investigador que impulsó Trópico Sur, donde se rescatan géneros más vernáculos, a cargo de distintos instrumentistas y con voces invitadas, como Manuel García, Joe Vasconcellos y ahora Pascuala Ilabaca.

En el espacio, la cantautora también presentó un tema inédito, La ranchera antiposesiva, el que según contó tiene como objetivo entregar otra mirada de géneros vinculados históricamente al machismo o a los hombres siempre como la voz dominante.

Con respecto a tal debate, expresó: “Se exige a la artista que hablé casi como un periodista o como un político, hay algo de no respetar el lenguaje del artista, que puede ser mas simbólico, corporal, esa diversidad que, desde el género y desde ser artista, es incomprendido. Una mujer artista tiene que estar a la defensiva por ser mujer y por ser artista, porque el arte está en un lugar que es bastante marginal dentro de las prioridades de una sociedad capitalista. Eso genera esto de tener siempre una actitud defensiva”.

Luego redondeó: “Al ser una lideresa tampoco hay que caer en el mismo formato patriarcal dentro de lo femenino; hay que dar espacio, que los equipos se expresen, que tengan esa equidad, es todo un desafío”.

“Chile es una sociedad tan conservadora que con aristas como Gabriela Mistral o Violeta Parra se ha reducido su obra a una parte de su discurso, porque otra parte no se ha mostrado, ni siquiera de estas grandes maestras. Conocemos a la Gabriela Mistral de las rondas y a Violeta de Gracias a la vida y no de Maldigo del alto cielo. Hay una selección bastante moralista de lo que tiene que ser el arte. Me encanta que se acepten los discursos y las expresiones y que no se nieguen”.

También hubo palabras para la campaña que busca que la cantante Cecilia, emblema de la música local de los 60, se lleve este año el Premio Nacional de Música, tras muchas entregas dominadas por varones y también por nombres más adscritos a la obra docta o a la investigación.

“Ella ha logrado instalarse en el corazón del pueblo chileno, que es algo que no veo en el resto de los concursantes, por lo que me parecería un premio muy merecido. Viene a reivindicar la figura de la mujer en la música, muy pocas mujeres lo han ganado. Es la única de esa lista que no hay que explicarle a nadie quién es”.

Amparito Jiménez también apoyó la opción: “Sería muy justo si ella es lo ganara”.

