La historia de Mulán (y sus muchas versiones)

En 1998 Disney debutó otra cinta animada protagonizada por una mujer joven, pero que no se podría calificar de “princesa”, a diferencia de sus clásicos estrenados anteriormente como Blancanieves, Cenicienta, La Bella y la bestia o La Sirenita.

Mulán es una joven mujer china que, tras ver que su padre -ya anciano y enfermo- es reclutado por el ejército para batallar contra los hunos; decide tomar a escondidas la armadura y espada de su progenitor, cortar su cabello y hacerse pasar por hombre para tomar su lugar. Sin conocimientos de combate cuerpo a cuerpo, o uso de armas -debido a que fue educada para ser esposa- se abre camino entre sus compañeros soldados y destaca como la salvadora de China.

Además, la narrativa se entrelaza con canciones, con la ayuda de un pequeño dragón rojo que hace de “guía espiritual” de Mulán, y con una relación amorosa que florece entre la joven guerrera y el General Li Shang.

La versión live action que Disney debuta este 2020 es ligeramente diferente.

El dragón Mushu ya no es parte de la historia. El General Li Shang fue convertido en dos personajes diferentes: un Jefe de Ejército y un compañero de batallón de Mulán, y la cinta ya no se puede calificar de musical (aunque Christina Aguilera nuevamente interpreta una canción para el filme).

Pero afirmar que estas dos cintas son las únicas versiones de la historia de Mulán sería, a lo menos, ignorante, ya que su leyenda ha sido difundida por China en diversidad de formatos artísticos -desde el poema “Ballad of Mulan”, que data del siglo VI- y en cada expresión se muestra como una mujer diferente según los tiempos y el lugar.

Obras de teatro y óperas, musicales, series, libros, novelas y películas, son algunas de las adaptaciones de la historia. En el cine, por ejemplo, protagonizó la película muda Hua Mulan se une al ejército de 1927, y un musical a color de los hermanos Shaw titulado Lady General Hua Mu-Lan (1964). En 2009, en tanto, fue estrenada la cinta bélica Mulan: Rise of a Warrior (2009).

Pero vamos por el principio.

“Ballad of Mulan” es una historia narrada en seis estrofas en las que la secuencia es básicamente: Mulan deja su aldea para tomar el lugar de su padre enfermo en el ejército, sirve noblemente disfrazada como hombre durante 12 años, al final se niega a recibir recompensas y honores, vuelve a casa, y finalmente se descubre que es mujer. El poema termina con una imagen de dos conejos corriendo uno al lado del otro, con el simbolismo de “¿Cómo distinguir cuál es macho y cuál es hembra?”, lo que es replicado en la cinta 2020.

Niki Caro, directora de la versión live action de Mulán, asegura que la balada, fue su fuente de inspiración: “Cada vez que había una imagen de la balada, quería llevarla a la película. Obviamente, es posible que gran parte del público internacional no conozca la balada, pero para los que sí la conocen, es agradable”, dijo a The New York Times.

Y es natural que Caro tome como base aquel poema, no solo porque es la primera versión de la leyenda, también porque todas y cada una de las adaptaciones posteriores, agregaron ramificaciones a dicha planta base.

Por ejemplo, en la obra de teatro del siglo XVI La heroína Mulán va a la guerra en el lugar de su padre, la joven tiene los pies vendados. “En ese momento, las mujeres de las clases altas se vendaban los pies y el dramaturgo quería asegurarse de que Mulán fuera visto como el icono ideal de la feminidad”, dijo Lan Dong, autora de del libro Mulan’s Legend and Legacy in China and the United States, y profesora de inglés en la Universidad de Illinois Springfield, a NYT.

En la novela de 1695 El romance de las dinastías Sui y Tang, en tanto, Mulán conoce a una compañera guerrera que se convierte en su hermana jurada; al final, Mulán se quita la vida cuando el Khan la convoca para que sea su concubina. “Muchas versiones enfatizan su virtud. Incluso después de todos esos años y todo lo que ha pasado, se mantuvo intacta”, dijo la profesora Dong.

En la película china de 1939 Mulán se une al ejército, la heroína es capaz de cazar, luchar e incluso llega al cargo de General en el Ejército. Sin embargo, la cinta concluye con Mulán casándose.

Otra versión es la cinta de ópera Lady General Hua Mu-Lan. Con espectaculares secuencias de combate, disfraces vibrantes y los juegos para beber alcohol (en el que incluso Mulán termina ebria), la película tiene canciones por montones.

De hecho, cuando Disney buscaba inspiración para su versión animada de 1998, además de “Ballad of Mulan”, incursionaron en producciones chinas y la mencionada ópera. “Profundizamos bastante para ver el arco de la historia para ver qué elementos se habían mantenido consistentes a lo largo del tiempo y qué elementos se habían adaptado para adecuarse al momento y al medio que la historia estaba siendo contada”, dijo Jason Reed, uno de los productores de Mulán (1998) a NYT.

Si bien en la versión animada, Mulán es una primeriza que se lanza en la aventura de reemplazar a su padre en el ejército sin conocimientos de combate, hay varias adaptaciones en las que la joven es una luchadora hábil. Es más, en su versión 2020, se muestra que su padre la entrenó desde temprana edad.

La otra sutileza ente una producción y otra, es que en algunas Mulán se hace pasar por hombre e ingresa al ejército en pleno conocimiento por parte de su familia, en otras, en tanto, se le perdona que haya quebrantado las tradiciones siempre y cuando vuelva a su rol de hija y futura esposa honorable. “Por eso, a pesar de sus transgresiones, la pusieron en un pedestal incluso en la China premoderno. Ella está rompiendo las reglas sin amenazar el sistema”, explicó la docente Dong.

Desde la perspectiva de Disney -en ambas versiones- la decisión fue mostrar que Mulán tomaba la decisión por sí misma y se escabullía en la oscuridad. “En todas las versiones anteriores, ella siempre regresaba y simplemente volvía a su antigua vida, y pensamos que ese no era un final satisfactorio para su viaje”, dijo Amanda Silver, co-guionista con Rick Jaffa.

Según relataron los escritores de Mulán 2020 a The New York Times, todos los miembros del equipo tenían al menos una escena favorita de la versión animada. A Jaffa, por ejemplo, le encantó la secuencia en la que los soldados discuten sobre su mujer ideal, pero la modificaron para la nueva adaptación: “Pensamos que era muy importante contar eso con más claridad desde el punto de vista de Mulán”. Para Caro, en tanto, su favorita fue la escena de la casamentera, en la que Mulán falla su prueba de “buena esposa”, y también la secuencia de la avalancha en la batalla contra los hunos.

Según dijo la directora, esta nueva cinta protagonizada por la heroína china, tiene más escenas de pelea, con Mulán en el centro. “La marca Disney es que en realidad no se puede mostrar violencia”, señaló Niki Caro, haciendo hincapié en que debía ser mucho más que las peleas per sé, sino que el hecho de “verla pelear como mujer”. “En esta versión, lo que aprende es que no será verdaderamente poderosa hasta que sea ella misma, hasta que acepte el poder que tiene ella”, agregó la cineasta.

Las novedades de Mulán 2020 no solo radican en la ausencia de Mushu, Li Shang y las canciones. También se incluyó el personaje de una hechicera que cambia de forma -encarnada por Gong Li-. “Sé que no vamos a complacer a todos. Pero sí creo que hay una razón por la que la historia ha sido tan resonante y relevante durante, ¿cuánto, más de 1.300 años? Y contándolo en vivo, mi esperanza era que haría posible que todos, incluidos aquellos que eran tan protectores con la animación, pudieran disfrutarla nuevamente de una nueva manera”, concluyó Niki Caro en conversación con el medio estadounidense.

Mulán (2020) debutará en Disney + el 4 de septiembre, plataforma que estará disponible en Latinoamérica desde el 17 de noviembre.