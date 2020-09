Miley Cyrus acusa sexismo en los MTV VMA’s: “No le dirías lo mismo a Travis Scott o Adam Levine”

Miley Cyrus conocida por protagonizar la serie musical Hannah Montana y posteriormente lanzar su carrera musical -que se desligó del show de Disney-, acusó sexismo en la producción de los MTV VMA’s, ceremonia que galardona los mejores videos musicales del último año.

En la instancia, la actriz y cantante pop grabó la interpretación de su canción “Midnight Sky”, en la que -emulando su hit “Wrecking Ball”-, se subió en una gran bola disco mientras cantaba.

Sin embargo, en una extensa conversación con el programa The Joe Rogan Experience, Cyrus desclasificó un altercado con uno de los productores del evento.

La mujer de “Party in the USA”, dijo que no había hecho solicitudes de ‘diva’, pero sí quería asegurarse de que no se usara ‘iluminación embellecedora’.

“La luz embellecedora siempre es usada en las mujeres, y dije que apagaran las malditas luces”, dijo Cyrus a Rogan. “Nunca le dirías a Travis Scott o Adam Levine que no pueden apagar las luces embellecedoras”, agregó.

Luego, su pulsera se enredó con su vestido, lo que provocó que un productor de MTV le dijera: “¿Quieres ser tratada como hombre? No estaríamos lidiando con esto si fuese un hombre el que hace esto”.

A lo que Cyrus dijo: “Bueno, un hombre no estaría haciendo esto porque un hombre no vende tu show con sexo de la forma en que yo lo voy a hacer".

“Tal vez fui vista como diva o como perra”, añadió la artista, “pero si The Weeknd viniera aquí e hiciera lo mismo, o Kanye [West] que es visto como un dios creativo, y yo pienso... ¿Por qué nadie me dice que soy una mente maestra creativa, pero me convierto en una perra?”, argumentó.

“Nadie diría eso de Kanye West al elegir qué iluminación usar para su performance” concluyó.