Nueva novela de J.K. Rowling presenta a un travesti como asesino en serie

Varios meses han transcurrido desde que J.K. Rowling, autor británica conocida por crear la saga Harry Potter, estuvo en medio de la polémica por expresar comentarios transfóbicos a través de Twitter.

Sin embargo, las primeras reseñas de su nueva novela reviven tal controversia, apuntando a que su personaje antagónico es un travesti.

Troubled Blood -Sangre problemática- es la más reciente ficción literario de Rowling, escrita bajo el seudónimo Robert Galbraith. La historia se centra en un sórdido caso de desaparición de una mujer en 1974, quien se cree fue víctima de Dennis Creed, “un asesino serial travesti”.

La reseña de The Telegraph apunta: “Uno se pregunta qué harán los críticos de la postura de Rowling sobre las cuestiones trans de un libro cuya moraleja parece ser: nunca confíes en un hombre con un vestido”.

Según detalla Vanity Fair, Rowling plasmó un relato similar en su novela The Silkworm, relato en el que una mujer llamada Pippa, acosa al detective Strike antes de intentar apuñalarlo. Strike la atrapa en su oficina, y revela su “verdadera identidad” como persona trans.

La reseña del Telegraph provocó una nueva ola de críticas dirigidas a Rowling, con el hashtag #RIPJKRowling. Entre los críticos más conocidos, figura la actriz Cynthia Nixon, quien dio una entrevista a The Independent en la que se refiere a la escritora.

“Sus comentarios son dolorosos”, dijo Nixon sobre los dichos de Rowling en torno a la comunidad trans, más considerando que su hijo transgénero -Samuel- es seguidor de la saga potteriana.

“Gran parte de su infancia estuvo ligada a Harry Potter. Somos una familia de Harry Potter. Los libros parecen tratar de defender a personas que son diferentes, por lo que para ella seleccionar este grupo de personas que son obviamente diferentes y de alguna manera niegan su existencia, es solo ... es realmente desconcertante. Sé que siente que defiende el feminismo, pero no lo entiendo”, dijo la actriz de Sex and the city.