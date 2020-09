La mujer que inspiró a “Penny Lane” en Almost Famous no está contenta con el personaje

“Penny Lane” es el título de un sencillo de The Beatles publicado en 1967 junto a “Strawberry Fields Forever”. Compuesto por Paul McCartney, cuenta la vida alrededor de la calle homónima en una esquina de Liverpool, Inglaterra. “Pasamos una gran parte de nuestros años de formación por esos lugares”, explicó el músico en el libro The Beatles Anthology.

“Penny Lane era el sitio en el que tenía que cambiar de autobús para ir de mi casa a la de John y a las de muchos amigos míos. Era una gran terminal de autobuses que todos conocíamos muy bien. Yo cantaba en el coro de la iglesia de St. Barnabas, que estaba justo enfrente”, añade en el escrito.

Pero los amantes de la cultura pop también asocian tal nombre a una cinta estrenada por allá en el 2000, dirigida por Cameron Crowe y titulada Almost Famous.

Protagonizada por Patrick Fugit como William -un amante de la música y aspirante a periodista musical-, Billy Crudup como el vocalista de la banda de rock Stillwater, y Kate Hudson como una joven fan de la banda (y enamorada de su líder); Almost Famous se basa en la vida de su director durante los años que escribió para la revista Rolling Stone, sobre todo, cuando fue de gira con Led Zeppelin.

“Nosotras. No. Somos. Groupies”, le dice Penny Lane a William a poco tiempo de conocerse. “Estamos aquí por la música. Apoyamos la música. Inspiramos la música. ¡Estamos aquí por la música!”, le explica.

20 años han transcurrido desde su debut en los cines, y entre reuniones de elenco, entrevistas a sus actores y actrices, y conversaciones en profundidad con su creador y director; un personaje de carne y hueso salió de la ficción para referirse a la cinta (y no tuvo buenos comentarios al respecto).

Pamela Des Barres, conocida como la “Reina de las groupies”, conoció y salió de gira con íconos del rock de los 60 y 70 como Mick Jagger y Jimmy Page, así como Keith Moon, Jim Morrison, y el bajista de Jimi Hendrix, entre otros.

“¡Qué diálogo más de mierda!”, dijo Des Barres en conversación con un periodista de Vulture, desde su residencia en Los Angeles.

La mujer -actualmente de 72 años- es considerada una de las principales inspiraciones para el personaje interpretado por Kate Hudson, junto con la socialité Pennie Lane Trumbull y Bebe Buell, cantante y madre de Liv Tyler.

“No estoy diciendo que no fue una buena película”, dijo Des Barres, enfatizando que no quiere sonar como “una vieja amargada”, pero dejó muy en claro por qué no le gustó la cinta de Crowe.

“Fue una mirada positiva a la groupie-musa. Y he estado tratando de redimir la palabra ‘groupie’ durante la mayor parte de mi vida”, pero a continuación dijo que le molestó profundamente el sentir que le arrebataron su historia.

“En realidad estaba estupefacta”, dijo tras asistir al estreno por invitación de Cameron Crowe. “Porque ese personaje era básicamente más yo que Bebe Buell o Pennie Trumbull. Se parecía mucho más a mí”. Sospechas que confirmó cuando en la fiesta post estreno se encontró con Kate Hudson, quien le confesó que leyó su libro I’m with the band y colgó fotos de ella en el camerín para inspirarse.

“Me hizo imposible vender mi película”, dijo refiriéndose a su propio guión para un proyecto del que todavía “no puede hablar”. Es más, describe al personaje Penny Lane, como una versión “robada” y “estafada” de ella.

“Me enfrenté [a Crowe] después de que salió esta película, y básicamente me despidió. Pero luego lo vi hace unos años [en un concierto de Duran Duran], y se disculpó. De hecho, dijo: ‘¿Qué puedo hacer para compensarlo?’ Le dije: ‘Debiste pedirme ser asesora en la cinta’”.

Cómo Pamela conoció a Crowe

Des Barres conoció a Cameron Crowe cuando él tenía 15 años y ella estaba de gira junto a Led Zeppelin. “Siempre estaba saliendo con ellos, incluso después de que Jimmy y yo rompimos. Cameron estaba por aquí. Estaba escribiendo su primer artículo sobre ellos. Me vio en acción. Estuve muy, muy cerca de Robert Plant. Y me invitaron a todo”, relató Pamela.

Para Des Barres, Almost Famous es “tibia” y “blanqueada”, una versión Disney de lo que ocurría realmente. De hecho, la escena en la que todos cantan “Tiny Dancer” en el bus, es descrita por la mujer como algo que “jamás hubiese ocurrido”: “Eso fue demasiado cursi y demasiado limpio para lo que realmente hubiera pasado en ese autobús”, declaró.

La parte final de Almost Famous, acaso la más dura con el personaje de Penny Lane, muestra a la joven al borde del suicidio tras consumir una alta dosis que la haga olvidar el haber sido intercambiada en un juego de póker.

“Esa es una mirada horriblemente misógina de lo que es una musa groupie. Eso me enojó mucho. Este personaje, la groupie como la retratan, es patética. Conocí a todas las groupies principales en el apogeo del groupiedom. Ninguna de ellas hubiera hecho eso. Siempre había alguien más que venía a la ciudad. Eso realmente me apagó. Ninguna diosa-groupie amante de la música haría tal cosa”, aseguró Pamela Des Barres.

“Siempre fui mayor de edad. Siempre me cuidaron. Siempre me trataron bien”, dijo a Vulture sobre sus parejas sexuales. “Todas las personas con las que estuve fueron maravillosas conmigo. [Pero] a veces estaban completamente drogados”.

Y aunque su libro fue criticado como un escrito “sumiso” y “antifeminista”, Des Barres afirmó que plantea todo lo contrario. “Yo era una mujer que hacía lo que quería hacer, punto. Y eso fue feminismo para mí”.