Serie internacional de Los Prisioneros fija inicio de rodaje y debutará en 2021

“Yo sentí que Los Prisioneros tenían todo lo que necesitábamos”. Podría ser algo pronunciado por un nostálgico de himnos como ‘Maldito sudaca’ o ‘Quieren dinero’, por alguien que creció con el trío sanmiguelino durante los 80. Pero es autoría de Joanna Lombardi, una de las responsables de traerlos de vuelta, esta vez en la ficción durante el segundo semestre de 2021.

Desde hace un par de años sumergida en buscar nuevas historias en su rol de Head of fiction de Movistar Latinoamérica, la ejecutiva peruana encontró en la agrupación la materia ideal para realizar la primera serie chilena de la compañía, con pantalla garantizada en todo el continente, como adelantó Culto en septiembre de 2019. “No solamente tenía una banda sonora fuerte y representativa de toda una generación y de una época importante en toda Latinoamérica, sino que también historias y personajes muy interesantes de conocer, además de permitirnos entrar a un contexto social y político que queríamos recordar”, añade Lombardi.

Estructurada en ocho episodios -de media hora de duración cada uno-, la ficción se titula simplemente Los Prisioneros. Marca así una diferencia ante las anteriores producciones sobre Jorge González, Claudio Narea y Miguel Tapia; la película Miguel San Miguel (2012, disponible en Ondamedia) y Sudamerican rockers (CHV, 2014), la serie de 18 capítulos. Y eso porque la nueva ficción cuenta con los derechos de uso de canciones y el aval de los músicos, fruto de reuniones y conversaciones que la productora Parox impulsó durante el último año y medio.

“Nos hemos relacionado con ellos de forma muy profesional, en el sentido de que no nos aventuramos a tener certeza de que podíamos contar con las canciones. La decisión final de materializar la serie pasó también por la adquisición de estas licencias”, reconoce Sergio Gándara, productor junto a Leonora González, también responsables de Héroes invisibles y El reemplazante.

A diferencia de las otras versiones audiovisuales sobre la agrupación, Los Prisioneros no arrancará en la etapa adolescente del trío, sino que en 1984, “con la banda ya consolidada, con sus primeros conciertos, con Carlos Fonseca de mánager, y recorre todo el proceso en que construyó sus cuatro discos más importantes, hasta que se separan”, indica Gándara.

Escrita por Enrique Videla (La jauría) y Luis Barrales (Mary & Mike), la trama también tendrá guiños a la popularidad del grupo en el continente, con episodios en Perú y Colombia, dos de las paradas de los hombres de La voz de los 80 en su recorrido latinoamericano durante su mejor época. “Parte de la historia que decidimos contar implica su internacionalización. No eludimos esa responsabilidad”, afirma el productor.

Pensando en llegar a la plataforma Movistar Play en un año más, el rodaje comenzará en enero de 2021 -hasta mediados de marzo, bajo protocolos sanitarios-, pero antes Movistar y Parox anunciarán quiénes encarnarán a González, Narea y Tapia, luego de meses de un proceso de casting buscando a los candidatos ideales.

“El gran reto es que en esa época Los Prisioneros eran muy chicos”, señala Lombardi sobre una etapa que no tenía como requisito que los actores supieran cantar. “Necesitamos la misma voz (que Los Prisioneros). El diseño sonoro de la serie es muy complejo, porque en algunas escenas estarán las canciones originales, pero en otras de ensayos o conciertos tendremos que volver a grabar para doblar esas interpretaciones. Usamos todas las herramientas a nuestra disposición”, explica la ejecutiva.

Aunque no descartan ahondar en algún momento en la formación de la banda o el posterior reencuentro, por ahora no hay planes de una segunda temporada. Sí hay claridad en cómo abordarán la turbulenta historia personal entre sus miembros, en particular entre González y Narea.

“En la construcción de la serie no hay buenos y malos. El juicio sobre la historia no lo vamos a poner nosotros desde lo creativo o la dirección de la serie. La audiencia va a poder apreciar la complejidad de cada uno de nuestros personajes, que como todos, tienen lados oscuros y claros”, explica Gándara, quien también promete “abundante presencia de canciones”.

También hay nitidez en el alcance que tendría la producción, estimado en 85 millones de personas, según el número de clientes que tiene Movistar en siete países del continente. “La podrán ver todos los clientes de Movistar en Latinoamérica. Particularmente en Chile, quienes tienen televisión, Movistar Play o son clientes de algún producto nuestro. Estamos hablando de varios millones de chilenos que tendrán la alternativa de verla en exclusiva”, detalla Cristian Schalscha, director de mercado de Movistar Chile.