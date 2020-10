Alejandro Jodorowsky y la nueva Dune de Denis Villeneuve: “Lo que yo quería era otra cosa”

Anunciada para 2021, Dune, la nueva adaptación de la novela de Frank Herbert que ya fue llevada a la gran pantalla por David Lynch en 1984, es la segunda superproducción del director canadiense Denis Villeneuve. La primera fue Blade Runner 2049 (2017), cuando se involucró en el clásico de Ridley Scott.

“Con Blade Runner 2049 y Dune tienes dos presiones diferentes”, comentó el cineasta entrevistado por Indiewire, “con Blade Runner tenía que ser respetuoso con la obra maestra de Ridley Scott. Fue más un acto de amor. Aquí es totalmente diferente”.

“Estoy lidiando con la presión de los sueños que tenía de adolescente. Era un gran soñador, lo hacía más a lo grande cuando era más joven. Ese adolescente que hay en mí es totalitario y tengo que satisfacer esos sueños. Ese era el mayor desafío”, añadió el también director de Arrival.

Hace un mes, la cinta protagonizada por Timothée Chalamet y Zendaya, que incluye un elenco con nombres capitales como Oscar Isaac, Stellan Skarsgård, Dave Bautista, Rebecca Ferguson, Sharon Duncan-Brewster o Javier Bardem, publicó un ampuloso tráiler. Allí, vemos a Chalamet como Paul Atreides, cuya familia ha ganado el contrato para extraer el producto más valioso de la galaxia, la especia Melange, en el planeta Arrakis.

Dune, la obra de Frank Herbert publicada en 1965, no solo es considerada la mejor novela de ciencia ficción de la historia sino que además entrega varios elementos que el creador de Star Wars —George Lucas—, usó luego en su saga.

Herbert identificó al menos 36 similitudes.

Jodorowsky’s Dune

Al tanto de la maniobra, en los años 70, el chileno Alejandro Jodorowsky trató de llevar Dune al cine con un ambicioso proyecto. ¿Qué le pareció el tráiler de la nueva adaptación de Dune al psicomago tras La Montaña Sagrada?

“Me han preguntado mucho por eso. Su director, Denis Villeneuve, es un cineasta de mucho talento, pero como trabaja dentro el sistema industrial solo puede hacer una versión de Dune al modo comercial, como todas las películas de ciencia ficción. Lo que yo quería era otra cosa. Deseaba una película para cambiar el mundo. No lo logramos, pero lo intentamos. El intento es sagrado: no me quedé sin hacer nada”, comentó a Culto el hombre de El Topo.

¿Cómo era Dune de Jodorowsky?

Era una película donde los personajes iban a ser interpretados por gente importante, como Salvador Dalí. Y en los diseños estaba Moebius. Pero ya no se puede. Todos están muertos. Iba a durar 14 horas. Me dijeron que estaba loco. Claro, las películas de Hollywood duran dos horas. Es curioso, porque ahora la gente ve series que duran mucho más.