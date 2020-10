Jean-Claude Van Damme en el streaming: dónde ver sus películas

A finales de julio de 2020, Jean-Claude Van Damme publicó una fotografía en la que realiza su característica acrobacia de piernas abierta en perfectos 180º, y las grandes letras rojas de Netflix.

“Un poco de noticias por mi parte…”, escribió el actor, guionista y productor belga de 60 años, sin proporcionar más información al respecto. Lo que sabemos, es que será el protagonista de El último mercenario -The last mercenary en su idioma original- una mezcla de acción y comedia.

Mientras esperamos que su más reciente producción -sin fecha establecida- debute ante el público, podemos dar un recorrido por su carrera por medio de los diversos servicios de streaming disponibles en la región.

Jean-Claude Van Damme

Netflix

Máximo riesgo (1996)

En busca de venganza, un policía francés asume la identidad de su hermano gemelo para obtener información privilegiada sobre mafiosos, agentes del FBI y narcotraficantes.

Kickboxer: represalias (2018)

Aunque juró nunca volver a Tailandia, Sloan termina encerrado en una de sus cárceles, donde debe enfrentar a un luchador bestial.

Los Mercenarios 2 (2012)

Cuando los Indestructibles se unen para un aparente trabajo sencillo, uno de los suyos es asesinado brutalmente. Ahora buscan venganza en un territorio hostil.

Han llegado (1996)

Tras ser despedido por decirle a su jefe que descubrió que hay vida inteligente en el espacio, el intrépido astrónomo Zane Zaminsky parte a encontrar más evidencia.

*Friends (1996)

Jean-Claude Van Damme hace un cameo en dos episodios de la aclamada serie de Warner: “The One After the Superbowl” parte 1 y 2, correspondientes al capítulo 12 y 13 de la segunda temporada. Van Damme toma el rol de un actor al que Monica Geller quiere conocer, pero que está interesado en Rachel Green, provocando rivalidad entre las dos amigas.

*Kung Fu Panda 2 (2011)

Van Damme se desempeña como actor de doblaje dando voz al Maestro Cocodrilo, uno de los ‘Shifu’ que Po (Jack Black) admira e intenta rescatar en su misión por salvar la aldea como El Guerrero Dragón.

Amazon Prime

Jean Claude Van Johnson (2016)

¿Y si te dijese que Jean-Claude Van Damme, sí, ESE Jean-Claude Van Damme; fue, de hecho, un agente secreto? ¿Que toda su carrera cinematográfica fue solo una fachada para sus operaciones encubiertas? ¿Lo creerías? ¿No? Bueno, entonces… prepárate… este programa se trata justamente de eso. Serie de 1 temporada con seis episodios.

Jean-Claude Van Damme

Kickboxer (1989)

Cuando el campeón americano de kickboxing queda inválido al enfrentarse a un despiadado campeón tailandés, su hermano jura vengarse.

Kickboxer: Vengeance (2015)

El legendario luchador de Muay Thai Tong Po (Dave Bautista) asesina sin piedad y en pleno ring a Eric Sloane (Darren Shahlavi). Entonces su hermano Kurt Sloane, que siempre ha vivido a la sombra de Eric, ve desatado su gran deseo de venganza. Kurt entrenará con el maestro Durand (Jean-Claude Van Damme) con el fin de convertirse en el mejor luchador posible y así poder cumplir su ansiada ‘vendetta’.

Después de la muerte (2007)

Un ex agente antinarcótico va tras el responsable del asesinato de su esposa, el líder de una organización criminal.

Soldado Universal: La última batalla (2012)

Cuando un terrorista chantajista y nacionalista amenaza con causar una crisis nuclear, el desactivado ‘Soldado Universal’ -Luc Deveraux- es reactivado y rearmado para volver a enfrentar a su primer enemigo.

Black Water (2017)

Es una película de acción que gira en torno a un agente durmiente (Jean-Claude Van Damme) que despierta atrapado en una prisión secreta de la CIA a bordo de un submarino.

Timecop (1994)

En un mundo futuro, al que es posible viajar al pasado, se ha creado la Comisión de Control del Tiempo, cuya función consiste en impedir la alteración de hechos que cambiarían el curso de la historia. Walker, un agente de policía que diez años antes perdió a su mujer en un ataque criminal; regresa al pasado para rescatarla y acabar con el ambicioso senador McComb.

6 balas (2012)

Cuando secuestran a la hija de un profesional de artes marciales, solo hay un hombre que puede ayudar a encontrarla: un ex mercenario que, se rumorea, una vez recibió 6 balas en el pecho.

Los ojos del dragón (2012)

Un hombre trata de unir a las pandillas de Nueva Orleans en contra de los policías corruptos que los están utilizando.

Swelter (2014)

Es la historia de cinco atracadores que cometen un atrevido y rentable robo en Las Vegas. Sin embargo, cuatro de ellos son detenidos. El líder de la banda no solo escapa sino que pierde la memoria y acaba convertido en el sheriff de una pequeña localidad… a la que llegan sus cuatro secuaces años después para recuperar sus partes de un botín que, el ahora agente de la ley, no recuerda dónde escondió.

Invasión U.F.O (2013)

Un grupo de amigos debe hacer frente a un ataque alienígena en un pequeño pueblo inglés.

Bienvenido a la jungla (2013)

El personal de una empresa es enviado a unas vacaciones en la jungla con la ayuda del guía Storm. Lo que debería ser un viaje de descanso y autodescubrimiento, se convierte en un verdadero caos cuando el piloto del avión es encontrado muerto y nadie sabe cómo volver a casa.

HBO GO

La colonia (1997)

Luego de fallar en su última misión de espionaje, Jack (Jean-Claude Van Damme) se despierta en una prisión donde están aquellas personas “muy valiosas para eliminar, pero muy peligrosos para dejarlas libres”. Cuando la vida de su familia corre peligro, Jack solo contará con la ayuda del experto en armas Yaz (Dennis Rodman).

Cerca al enemigo (2012)

Dos enemigos deberán unir esfuerzos para escapar de un peligroso cartel de drogas que busca una carga extraviada en un bosque de la frontera entre Canadá y los Estados Unidos. (También en Amazon Prime).