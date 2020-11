La hilarante versión de Saturday Night Live del triunfo de Joe Biden ante Donald Trump

Hacia el mediodía del pasado sábado 7 de noviembre, los medios estadounidenses informaron -uno a uno- que sus proyecciones apuntaban a Joe Biden como el Presidente electo.

Kamala Harris, Vicepresidenta electa -la primera mujer en el cargo- publicó el registro del momento en el que llama por teléfono a Joe Biden para anunciarle el triunfo electoral. Y mientras millones de personas salieron a la calles a festejar el resultado, Donald Trump -quien postulaba a la reelección- reclamó que el conteo de votos no ha finalizado y acusó fraude electoral.

A eso de las 20 horas -horario en Delaware- Joe Biden y Kamala Harris hicieron sus discursos triunfales tras el anuncio de resultados y proyecciones, y solo un par de horas más tarde, se emitió el sexto episodio de la temporada 46 de Saturday Night Live.

El programa de sketches de NBC tradicionalmente ha llevado al contingencia la vereda del humor, personificando a Donald Trump con el actor Alec Baldwin, y a Joe Biden con Jim Carrey. Tras darse a conocer al próximo Presidente de Estados Unidos, su episodio de aquella noche no podía quedar al margen.

“¡Lo hicimos! ¿Pueden creerlo? Honestamente yo no. Ha pasado tanto tiempo desde que pasó algo bueno", dice Carrey encarnando a Joe Biden.

“Como he dicho muchas veces, no me importa si votaron por mí o no. Voy a ser un presidente para todos los estadounidenses. Ya sea que usted sea de un estado liberal como California, o de un estado conservador como Oklahoma, o de un desastre candente como Florida. Yo seré su presidente”.

La actriz Maya Rudolph personificó a Kamala Harris, usando un traje increíblemente similar al que usó Harris apenas un par de horas antes. “A todas las niñas negras y morenas que están mirando en este momento, solo quiero decirles esto: la razón por la que tu mamá se ríe tanto esta noche es porque está borracha. Y la razón por la que llora es porque está borracha. Tu mamá va a pasar de reír a llorar a bailar prácticamente toda la noche”, dijo Rudolph con la cuota de humor del discurso en medio de las celebraciones.

¿Y Donald Trump? Alec Baldwin retomó el papel del actual Presidente, quien dio un discurso que hizo cualquier cosa menos aceptar la derrota, alegando fraude electoral y exigiendo que “se detenga el conteo”. Luego, se sentó al piano para una versión del tema “Macho Men” de Village People -banda que Trump ha usado para musicalizar sus actos de campaña-.

“Este no es un adiós, América. Simplemente diré: los veré en la Corte!”, concluyó la actuación de Alec Baldwin.

Eso no fue todo.

El sketch nuevamente mostró a Carrey y Rudolph en sus papeles para hacer su cierre de discurso: “Hay situaciones en la vida, y esta es una de ellas, en el que debe haber un ganador y un peeeeeeeeerdedoooooooor”, dijo recordando su rol como Ace Ventura: detective de animales, para luego hacer el gesto “L” -de loser- con su mano.

Dave Chapelle fue el invitado especial encargado del monólogo inicial y la presentación de los diversos sketches.