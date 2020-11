Desafiante y en un mall vacío: así es “Therefore I Am” la nueva canción de Billie Eilish

Una reflexión sobre los costos de la fama, y de estar en boca -y los tweets- de todos. Ese es el eje que articula la nueva canción de Billie Eillish, “Therefore I Am”, la que se suma a las otras composiciones que ha dado a conocer durante el año (“No time to die” y “My future”). Esta fue trabajada junto a su hermano y colaborador habitual, Finneas, con quien mantiene una aceitada dupla creativa.

Sobre un beat más cercano al r&b y una sólida línea de bajo, la cantante despacha una letra con frases cortantes y directas, que parecen interpelar a la constante demanda de la industria y los medios por obtener algo de ella. “Detente, ¿de qué diablos estás hablando? saca mi bonito nombre de tu boca”, canta.

Por cierto, sigue la estructura clásica de la canción pop, con el pegajoso estribillo abriendo y cerrando el tema. “No soy tu amigo ni nada, maldita sea, crees que eres el hombre que pienso, por lo tanto, no soy”.

La canción -que será presentada el 22 de noviembre en los American Music Awards, donde compite en dos categorías- cuenta con un videoclip en que se ve a la artista cumpliendo una fantasía propia de nuestros días; pasea libremente por un mall vacío, en que aprovecha de tomar comida antes de que un guardia la expulse.

Por otra parte, la cantante alista su llegada al streaming. Para febrero vía Apple TV + se espera el estreno de su documental Billie Eilish: The World’s A Little Blurry, dirigido por el galardonado cineasta R.J. Cutler (Belushi, The September Issue, The War Room). También se ha confirmado su participación en Ouverture of Something That Never Happened , una mini serie de siete capítulos de Gucci, a cargo del cineasta de culto Gus Van Sant (Elephant, En busca del destino).