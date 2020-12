Bienvenido, Elliot Page: otros grandes artistas LGBTQI+

Durante la tarde de este martes, el actor Elliot Page —anteriormente conocido como Ellen Page y nominado a un Oscar por su papel en Juno— hizo un anuncio llamativo a través de sus redes sociales. Dijo que es un hombre transgénero y que se siente afortunado de compartir públicamente su verdadera identidad.

“Me he sentido infinitamente inspirado por muchas personas de la comunidad trans. Gracias por su coraje, su generosidad y su trabajo incesante para hacer de este mundo un lugar más inclusivo y compasivo”, dijo Page a través de un comunicado. “Ofreceré todo el apoyo que pueda y continuaré luchando por una sociedad más amorosa e igualitaria”.

Elliot Page

Y a pesar de que cada vez hay más personalidades del cine, la música y la moda que expresan ser no binarias, intersexuales o transgénero, la discriminación en contra de la comunidad sigue siendo alta. Según un informe publicado por el Movimiento de Integración y Liberación Homosexual (Movilh), este año, un 93% de las mujeres trans que viven en Chile aseguran sentirse discriminadas por su identidad de género, una escenario frente al que acciones como la de Page podrían servir de apoyo, según comenta a Culto el Director del Área de DD.HH. del Movilh, Ramón Gómez.

“Las declaraciones de personas famosas y queridas, que se están reconociendo abiertamente trans o no binarias en los espacios públicos, no solo generan identificación con ellas, sino que también muestran que es posible desarrollarse sin ocultar quién eres realmente”, dice Gómez, para después agregar que la realidad de los hombres trans, como el actor, es aun más invisible que la de las mujeres trans.

A pesar de que Page seguirá interpretando a Vanya Hargreeves —una mujer cisgénero— en la serie de Netflix, The Umbrella Academy, también confirma “lo extraordinario que se siente amar finalmente lo que soy, lo suficiente como para perseguir mi auténtico yo”.

Fomentando la inclusión

Entre los nombres más destacados que se han identificado públicamente como transgéneros, no binarios o intersexuales en los últimos años, se encuentran las directoras Lana y Lilly Wachowski. La primera —conocida anteriormente como Larry— anunció ser una mujer transgénero durante la promoción de la serie Cloud Atlas (2012), mientras que la segunda lo hizo cuatro años más tarde en una entrevista con Windi City Times.

“Sí, soy trans y sí, completé mi transición. Solo quería y necesitaba algún tiempo para asimilarlo en mi cabeza, pero aparentemente uno no llega a decidir esto”, comentó, para después agregar que su decisión fue motivada luego de que un periodista británico la presionara para que le revelara datos personales, a cambio de una entrevista promocional.

Las hermanas Wachowski

Junto con ello, en agosto de este año informó al canal de Youtube, Netflix Film Club, que la historia de su popular trilogía de Matrix corresponde a una metáfora trans.

—Estoy contenta con que la gente hable de las cintas con una narrativa trans. Me encanta lo significativas que son para las personas. Estoy agradecida de que pueda tirarles una cuerda para ayudarles en su travesía.

Otro de los casos más conocidos en el ámbito cinematográfico es el de la chilena Daniela Vega, quien protagonizó el filme Una mujer fantástica (2017) en el papel de Marina Vidal, una mesera y cantante que tiene que lidiar con la discriminación de la familia de su pareja, Orlando Onetto (Francisco Reyes), tras su fallecimiento. La obra dirigida por Sebastián Lelio consiguió el galardón a “Mejor película de habla no inglesa” en la 90ª versión de los Oscar, y Vega se convirtió en la primera persona trans en la historia del certamen que asumió como presentadora durante la gala.

Según comentó en revista Paula, le habló a sus padres sobre su identidad de género cuando tenía 15 años, luego que le preguntaran durante un almuerzo si era homosexual.

—Es que no me siento gay. Me siento una niña. Siento que quiero ser una mujer —les dijo y, a partir de ahí, inició un periodo de transición que duró tres años, hasta que fue construyendo una imagen identitaria como Daniela Vega.

Daniela Vega

En la música, una de las personas no binarias más conocidas es Alejandra Ghersi —nacida como Alejandro Ghersi—, de origen venezolano y que actúa bajo el seudónimo Arca. Hoy acumula cuatro álbumes de estudio en los que mezcla la electrónica, el pop vanguardista y el reggaetón, además de otros estilos. En una historia en vivo a través de su cuenta de Instagram, en noviembre de 2019, se refirió a su proceso de transición al ser consultada por sus seguidores.

—Me identifico como una mujer trans y veo mi género indentitario como no binario —declaró—.

Incluso, solo siete meses después publicó KiCk I (2020), disco que incluye el sencillo “Nonbinary” y que presenta múltiples referencias líricas a cómo se siente realmente, como una declaración identitaria que no se había presentado explícitamente en sus entregas anteriores.

Y a ella se le suma la persona no binaria Tash Sultana, multiinstrumentista proveniente de Australia que se presentó como parte del cartel de Lollapalooza Chile 2018 y que en diversas oportunidades ha pedido que se refieran a su identidad con el pronombre inglés “they”, para así evitar los singulares “he” y “she”, los cuales se concentran únicamente en un carácter masculino o femenino.

Tash Sultana. Foto: Ian Laidlaw

El mundo de la alta costura tampoco se queda exento. Hanne Gaby, modelo intersexual —es decir, que es parte de alrededor de un 1.7% de la población mundial que nace con características biológicas de macho y hembra a la vez, según datos de la ONU— ha recorrido las pasarelas de las firmas más importantes del mundo, tales como Dior, Yves Saint Laurent, Marc Jacobs, Rodarte, Chanel y Givenchy. Asimismo, ha resaltado en las portadas de revistas como Vogue, Elle, Harper’s Bazaar y I-D, mientras que también participa activamente en interACt, organización que la motivó a presentarse como intersexual en 2017.

“Durante años viví una especie de situación de secretismo y vergüenza con respecto a esto. Salir del armario fue una de las experiencias más liberadoras del mundo. Como una superviviente de mutilación genital sexual, me impactó muchísimo saber que esta práctica todavía se lleva a cabo hoy en día y tras hablar con mi familia y mis amigos íntimos, decidí que había llegado el momento de usar mi posición pública para poner el foco de atención sobre este asunto tan serio”, declaró en una entrevista con El País, además de confirmar ese mismo año a The Times UK que se identifica como una mujer.

Hanne Gaby, fotografía capturada por Phil Oh y publicada en Vogue

Desde el Movilh, Gómez observa con optimismo este escenario cultural. A pesar de que las identidades mencionadas siempre han sido parte de la sociedad, el dirigente asegura que Internet facilita que las nuevas generaciones puedan acceder a mayor información y encuentren redes de apoyo.

“Este tipo de declaraciones ayudan a que las personas trans tengan la valentía de comentarle a sus familias quienes son a más temprana edad y, a su vez, que estas puedan comprender la realidad de la población trans”, dice el vocero.

Luego cierra: “En los últimos años hemos vivido momentos preciosos con la transexualidad a nivel mundial y en Chile, el Oscar de Daniela Vega y Una mujer fantástica es un caso, pero también hay cada vez más personajes públicos que tienen cercanía con la gente y se manifiestan en contra de la discriminación”.