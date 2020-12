Andy García y reedición de El Padrino III: “Muchas cosas fueron injustas, especialmente cómo fue tratada Sofia Coppola”

Ya lo dijo Diane Keaton para Variety hace una semana: “Fue uno de los mejores momentos de mi vida verlo. Para mí, fue un sueño hecho realidad. Vi la película bajo una luz completamente diferente. Cuando la vi hace mucho, pensé ‘Oh, no lo sé’. No pareció tan buena y las críticas no fueron muy buenas. Pero Francis reestructuró el principio y el final y, te digo, funcionó”.

Francis Ford Coppola tomó los clips de El Padrino III y decidió reconfigurar su obra de 1990, tres décadas después de su estreno. Un trabajo que resultó en un comienzo y cierre diferente que, según dijo Keaton, también redime la actuación de Sofia Coppola como la hija de Michael Corleone.

“Ella muestra cómo sería una hija si tuvieras a este tipo como tu padre, el jefe de una organización criminal. No estaba tan segura de sí misma y está un poco callada. Un poco embrujada. Pensé que estuvo fantástica”, dijo Keaton tras ver el nuevo corte de la cinta, como respondiendo a las críticas que la hija del director recibió en su momento.

A Keaton se suma el comentario de Andy García, quien interpretó a Vincent Corleone -hijo de Sonny-, y también vio la reedición de este filme que concluye una de las trilogías más famosas del cine.

En conversación con The Hollywood Reporter previo al lanzamiento oficial de The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone, el actor de 64 años dijo que espera que el público -esta vez- la aprecie.

“Nunca tuve un problema con la primera, pero estoy muy cerca de estarlo”, dice quien tomó el rol de hijo ilegítimo de Sonny Corleone. “En esta versión hay un claridad que Francis quería”.

“Creo que muchas cosas fueron injustas respecto de la primera versión, especialmente cómo fue tratada Sofia Coppola”, dice García sobre su compañera de reparto e hija de director.

Winona Ryder fue elegida originalmente como Mary Corleone, pero se enfermó previo al rodaje, por lo que fue reemplazada por Coppola. La crítica no tuvo piedad, y describió su performance como “plana”, “amateur” y “poco convincente”.

García dice que espera que los espectadores vean su actuación bajo una nueva luz.

“Creo que si la gente vuelve a ver esta película, verá una interpretación muy honesta, profunda y conmovedora de Sofia. Creo que hay una gran tragedia en el personaje, una actuación muy valiente y estoy muy orgulloso del trabajo que hicimos“, dice García.

En cuanto a su personaje, García no puede elegir un momento favorito, pero dice que la transferencia de poder de Michael a Vincent hacia el final fue una escena “muy delicada”, al igual que el momento en que Vincent acepta abandonar su amor por Mary a cambio de tener más poder.

The Godfather, Coda: The Death of Michael Corleone basada en la novela de Mario Puzo, tendrá un estreno limitado en cines a partir del viernes 4 de diciembre, y saldrá a la venta en Blu-ray y formato digital el 8 de diciembre.