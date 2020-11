Diane Keaton y reedición de El Padrino III: “Fue un sueño hecho realidad. Vi la película bajo una luz completamente diferente”

Hace tiempo se viene gestando, pero recién en septiembre se hizo conocido para el público general. Incluso tomó por sorpresa a una de sus participantes, Diane Keaton.

El Padrino III, estrenada en 1990 como conclusión de la famosa saga basada en la novela de Mario Puzo, fue reeditada por su director -Francis Ford Coppola- tres décadas después de su debut en salas de cine.

Según detalla Variety, Coppola tomó varias escenas, cambió pistas musicales y alteró el principio y el final, modificando incluso el título: El padrino de Mario Puzo, Coda: la muerte de Michael Corleone.

Una vez terminada, invitó a Diane Keaton, Al Pacino, Talia Shire y George Hamilton a ver el resultado final en una proyección privada en Paramount Pictures.

En conversación con Variety, Diane Keaton dio a conocer sus impresiones tras esta suerte de reestreno al que acudió sin esperar nada en particular.

“Fue uno de los mejores momentos de mi vida verlo”, dijo Keaton a Variety. “Para mí, fue un sueño hecho realidad. Vi la película bajo una luz completamente diferente. Cuando la vi hace mucho, pensé ‘Oh, no lo sé’. No pareció tan buena y las críticas no fueron muy buenas. Pero Francis reestructuró el principio y el final y, te digo, funcionó“.

“No sé por qué no fue apreciada, pero yo era una de ellas”, admitió la actriz de 74 años. “¿Qué me pasaba? ¿Por qué no me gustó esto antes? Pero no lo hice. Simplemente lo descarté y pensé, ‘bueno’“, añadió la mujer que también ha trabajado en Alguien tiene que ceder y Annie Hall.

Diane Keaton dijo estar convencida de que la reedición de Coppola hará que el público reconsidere la cinta, incluyendo uno de los aspectos más criticados: la actuación de Sofia Coppola como la hija de Michael Corleone, Mary.

La inclusión de Sofia fue una decisión de último minuto luego que Winona Ryder, quien originalmente tomaría el rol, se enfermara poco antes de comenzar el rodaje. La crítica no tuvo piedad, y describió su performance como “plana”, “amateur” y “poco convincente”.

“Eso no va a suceder más”, dijo Keaton, argumentando que la nueva edición le da a la actuación de Sofia Coppola más oportunidades de brillar. “Ella muestra cómo sería una hija si tuvieras a este tipo como tu padre, el jefe de una organización criminal. No estaba tan segura de sí misma y está un poco callada. Un poco embrujada. Pensé que estuvo fantástica“.

¿Cómo fue ver nuevamente la película a 30 años de su estreno original? Keaton dijo que inevitablemente volvieron a su mente todos los buenos recuerdos del rodaje. “Me hizo retroceder. En ese momento estaba con Al. Realmente me gustó Andy García. Estábamos rodando en Italia. Fue un momento especial“, rememoró.

Fue tal el impacto de revivir la experiencia, que incluso dejó de lado su costumbre de no verse en pantalla -“Nunca es divertido verme. Vivo conmigo. No quiero verme en pantalla. Ya es suficiente”-, y es que la trilogía de Coppola marcó su carrera como actriz.

“Son películas realmente poderosas. Están llenos de este mundo criminal. Hay una intensidad y problemas familiares. Creo que es bastante fácil entender por qué los aman“, añadió.

El padrino de Mario Puzo, Coda: la muerte de Michael Corleone saldrá a la venta el 8 de diciembre en formato on-demand y Blu-Ray. Sin embargo, Keaton no pierde la esperanza de verlo en salas de cine.

“Solo espero que la gente pueda verlo en un teatro con buena música y un gran sonido, para que pueda arrasar. Me gustan las películas en grande. Me gustan en mi cara. Estás absorto en ellos de esa manera. Te saca de tu vida mundana e idiota. Hablo por mí, por supuesto“, concluyó la actriz.