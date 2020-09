CoppolaCut: nueva edición de El Padrino III debutará en salas de cine

Estrenada en 1990, El Padrino parte III es considerada la entrega más débil de la trilogía inspirada en la novela de Mario Puzo. Así lo señaló el reconocido crítico de cine Roger Ebert, ganador de un Pulitzer y autor de libros como Scorsese by Ebert, The great movies y Your movie sucks.

Pero tal vez la tercera parte y final tenga una nueva oportunidad ante el público, ya que será proyectada con un nuevo comienzo, un final diferente, y mejoras en su calidad de sonido e imagen.

Francis Ford Coppola (81) está trabajando en la restauración y reedición de la Parte III de El Padrino. La versión se llama El padrino, Coda: La muerte de Michael Corleone de Mario Puzo, la que -como habrán notado- lleva el nombre del co-guionista del cineasta y autor de la novela original, Mario Puzo.

Según informaron por medio de un comunicado de prensa, este trabajo promete lograr la “visión original de Coppola y Puzo para el final, que ha sido meticulosamente restaurada para la mejor presentación del último capítulo de la saga Corleone”.

“El Padrino, Coda: La muerte de Michael Corleone, de Mario Puzo, es un reconocimiento a mi título preferido de Mario y nuestras intenciones originales para lo que se convirtió en El Padrino: Parte III”, dijo Coppola en el comunicado al que Entertainment Weekly tuvo acceso.

“Para esta versión del final, creé un nuevo comienzo y un final, y reorganicé algunas escenas, tomas y pistas musicales. Con estos cambios y el metraje y el sonido restaurados, para mí, es una conclusión más apropiada para El padrino y El padrino: Parte II, y estoy agradecido con Jim Gianopulos y Paramount por permitirme revisitarlo”, añadió el cineasta.

Para lograrlo, la productora de Coppola -American Zoetrope- realizó un escaneo 4K del negativo original de la película para una restauración cuadro por cuadro, tanto de la versión teatral de la Parte III como del nuevo corte.

Durante más de seis meses, Paramout, Coppola y el equipo de su productora, se abocaron a la labor que requirió trasladarse a áreas remotas de la bahía de San Francisco en paralelo al avance de la pandemia.

“El Señor Coppola supervisó todos los aspectos de la restauración mientras trabajaba en la nueva edición, asegurándose de que la película no solo se vea y suene impecable, sino que también cumpla con sus estándares personales y su visión como director“, dijo Andrea Kalas, vicepresidente senior de Paramount Archives, en un comunicado citado por EW.

El drama criminal de comienzos de los 90, fue protagonizado por Al Pacino, Diane Keaton, Andy García, Talia Shire y Sofia Coppola. La reedición está programada para debutar en salas de cine a partir de diciembre de 2020.