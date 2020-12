Revisa el calendario de estrenos de Warner Bros para 2021

El pasado jueves 3 de diciembre Warnermedia hizo un sorpresivo anuncio: todas las películas de Warner Bros programadas para debutar en 2021, llegarán simultáneamente a los cines y a HBO Max.

Según consignó The New York Times, los suscriptores de HBO Max obtendrán acceso instantáneo a 17 películas en total una vez que estas lleguen a las salas de cine, una lista que representa más de mil millones de dólares en costos de producción.

“Sabemos que el contenido nuevo es el alma de la exhibición teatral, pero tenemos que equilibrar esto con la realidad de la mayoría de los cines en EE. UU.”, dijo Ann Sarnoff, directora ejecutiva de WarnerMedia Studios and Networks Group, en un comunicado.

“Probablemente, estos operarán a capacidad reducida durante el 2021”, añadió para explicar la decisión de la empresa.

Títulos como Dune, The Matrix 4, Space Jam: A New Legacy y Elvis, figuran entre los grandes estrenos esperados para el próximo año.

Revisa el calendario completo a continuación:

Mortal Kombat: 15 de enero

El reino de la Tierra corre grave peligro debido a la influencia del Mundo Exterior, Raiden y los héroes de la Tierra solo podrán salir victoriosos logrando la victoria contra las fuerzas del mal en el torneo Mortal Kombat.

The Little Things: 29 de enero

The Little Things es un thriller criminal escrito y dirigido por Lee Hancock, y producida por Mark Johnson. La cinta está protagonizada por Denzel Washington, Rami Malek y Jared Leto. Su premisa es el conflicto entre un oficial de condado de Kern y un detective de Los Angeles durante la investigación de un asesinato.

Tom and Jerry: 5 de marzo

Cinta live action basada en la caricaturas de Hanna Barbera. En este filme, Tom y Jerry son expulsados de su casa tras años desastres. Al quedar sin un techo, deciden establecer una tregua y tomar caminos separados. Al tiempo se encuentran en un hotel en Manhattan durante la organización de una importante boda. Película dirigida por Tim Story y protagonizada por Chloë Grace Moretz como la organizadora de bodas, y Michael Peña como el gerente del hotel.

The Many Saints of Newark: 12 de marzo

Dirigida por Alan Taylor y escrita por David Chase, es una cinta precuela de la serie de HBO Los Soprano. Michael Gandolfini interpreta al joven Tony Soprano en el Nueva Jersey de los 60-70s.

Reminiscence: 16 de abril

Reminiscence es un drama de ciencia ficción escrito y dirigido por Lisa Joy en su debut como directora. Nicolas Bannister, un veterano de guerra en el Miami de un futuro cercano inundado por el aumento del nivel del mar, trabaja ofreciendo a los clientes la oportunidad de revivir cualquier recuerdo que deseen. Su vida cambia cuando conoce a Mae. Lo que comienza como una simple cuestión de objetos perdidos y encontrados se convierte en una apasionada historia de amor. Pero cuando los recuerdos de un cliente diferente implican a Mae en una serie de crímenes violentos, Bannister debe profundizar en el oscuro mundo del pasado para descubrir la verdad sobre la mujer de la que se enamora. La película está protagonizada por Hugh Jackman, Rebecca Ferguson, Thandie Newton, Daniel Wu y Cliff Curtis .

Godzilla vs. Kong: 21 de mayo

Secuela de Godzilla: King of the Monsters (2019) y Kong: Skull Island (2017). Dirigida por Adam Wingard, se ambienta en un momento en que los monstruos caminan por la Tierra, la lucha de la humanidad por su futuro pone a Godzilla y Kong en un curso de colisión que verá a las dos fuerzas más poderosas del planeta chocar en una batalla espectacular.

The Conjuring: The Devil Made Me Do It: 4 de junio

Dirigida por Michael Chaves y producida por James Wan, es la secuela de El Conjuro 2 y la octava cinta del universo de El Conjuro. The Devil Made Me Do It revela una escalofriante historia de terror, asesinato y maldad desconocida que conmocionó incluso a los investigadores paranormales experimentados de la vida real Ed y Lorraine Warren. Uno de los casos más sensacionales de sus archivos, comienza con una lucha por el alma de un niño. Luego, los lleva más allá de cualquier cosa que hayan visto antes, para marcar la primera vez en la historia de los EE. UU. que un sospechoso de asesinato argumenta “posesión demoníaca” como defensa.

In the Heights: 18 de junio

Dirigida por M. Chu y producida por Lin-Manuel Miranda, es una cinta musical basada en la famosa obra teatral. “Se ilumina en Washington Heights ... El aroma de un cafecito caliente flota en el aire a las afueras de la parada de metro de la calle 181, donde un caleidoscopio de sueños se une a esta comunidad vibrante y unida. En la intersección de todo, está el simpático y magnético propietario de la bodega Usnavi (Anthony Ramos), quien ahorra cada centavo de su rutina diaria mientras espera, imagina y canta sobre una vida mejor”, dice la sinopsis de Warner Bros.

Space Jam: A New Legacy: 16 de julio

Cinta de comedia deportiva que mezcla personajes de carne y hueso con animación. Siguiendo la línea de Space Jam -con Michael Jordan-, ahora es Lebron James quien se encuentra con Bugs Bunny y el Pato Lucas.

The Suicide Squad: 6 de agosto

Dirigida por James Gunn, es una suerte de reinicio-secuela-independiente de El escuadrón suicida de 2016. Parte del elenco original regresa, entre ellos, Margot Robbie, Viola Davis y Joel Kinnaman.

Dune: 1 de octubre

Dirigida y producida por Denis Villeneuve, se basa en la novela de Frank Herbert. En un lejano futuro de la humanidad, el duque Leto Atreides acepta la administración del peligroso planeta desierto Arrakis, la única fuente de la sustancia más valiosa del universo, “la especia”, una droga que extiende la vida humana, proporciona niveles de pensamiento sobrehumanos y hace posible el viaje interestelar que pliega el espacio. Aunque Leto sabe que es una intrincada trampa tendida por sus enemigos, los Harkonnen, se dirige a Arrakis, también conocida como Dune, junto a su concubina Bene Gesserit Lady Jessica, su hijo pequeño y heredero Paul, y los asesores más confiables. Allí toma el control de la operación de extracción de especia, que se torna peligrosa por la presencia de gusanos de arena gigantes. Un película protagonizada por Oscar Isaac, Rebecca Ferguson y Timothée Chalamet.

Elvis: 5 de noviembre

Biopic de Elvis Presley que será dirigida por Baz Luhrman, con Austin Butler como Elvis, y Tom Hanks como su mánager Colonel Tom Parker.

King Richard: 19 de noviembre

Producida por Will Smith, es una mirada a cómo las tenistas Venus y Serena Williams se convirtieron en estrellas con el entrenamiento de su padre, Richard Williams.

Matrix 4: 22 de diciembre

Secuela de la famosa franquicia de las hermanas Wachowski.

Judas and the Black Messiah: Por anunciarse

Biopic basada en la vida de Fred Hampton, presidente del partido Panteras Negras a fines de los 60.

Malignant: Por anunciarse

Una cinta de terror de James Wan.

Those Who Wish Me Dead: Por anunciarse

Una cinta neo-western dirigida por Taylor Sheridan y protagonizada por Angelina Jolie y Nicholas Hault. Un testigo de asesinato adolescente es perseguido por dos asesinos en el desierto de Montana con un experto en supervivencia encargado de protegerlo, mientras un incendio forestal amenaza con consumirlos a todos.