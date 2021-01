It’s a Sin: la serie sobre otra pandemia desconocida

Una intensa década ochentera en Londres, un grupo de amigos ansiosos por explorar su sexualidad y una nueva enfermedad que acabaría con muchas vidas, son las tres claves que maneja It’s a sin, la miniserie británica que debutó en el Reino Unido la semana pasada, como producción original de Channel 4, y que ya está dando que hablar. A otros países, como España, llegó por HBO.

En cinco capítulos, la ficción que comienza en 1981, y que se extiende por diez años, relata la vida de cinco amigos de la época y el inminente acercamiento de la sombra del sida a sus vidas. Una inédita crisis de salud cuyas proporciones se desconocían por ese entonces y que poco a poco complicará los días de la comunidad homosexual londinense, de la que ellos forman parte.

Con Olly Alexander a la cabeza, el reparto también cuenta con Lydia West, Nathaniel Curtis, Callum Scott Howells y Omari Douglas, conformando el quinteto protagónico que enfrenta la cotidianidad juvenil y el incierto contexto de esos años. Un elenco al que se suma Neil Patrick Harris en los zapatos de un sastre que padece la enfermedad. “Quería contribuir a explicar esa historia de una manera en la que nunca antes había sido contada. La idea de apoyar a estos chicos que se están descubriendo a sí mismos, están descubriendo nuevas amistades, descubriendo el amor. Todo eso bajo la sombra de algo escalofriante como el sida”, dijo el actor de How I met your mother a Esquire.

Por lo demás, It’s a sin es la creación más reciente de un aclamado Russell T. Davies, personaje clave de la televisión europea que a lo largo de su carrera ha estrenado en la pantalla producciones como Queer as Folk o la muy aplaudida Years & Years.

Ya admitió durante enero al diario El País que esta se trataba de su obra más personal y así también de un producto que llevaba años queriendo hacer, ya que su experiencia a los 18 años lo empapó de un Manchester en 1981 que pasaba por las mismas complicaciones. “Aún le doy gracias a Dios por estar vivo. Una noche tonta, un error suelto, y hubiera acabado como ellos”, confesó el guionista y productor haciendo un símil con los personajes que protagonizan la ficción.

“Siempre me dije que tenía que escribir sobre ello y me alegra haber esperado. Me hacía falta perspectiva, no solo para entender semejante magnitud, sino para resultar divertido”, agregó sobre el desarrollo de la idea, la que en un inicio llevaba el nombre de Boys, un título descartado tras la aparición de The boys (2019) en Amazon Prime Video.

Curiosamente It’s a sin no es el primer acercamiento de Davies al mundo LGBT; ya lo había hecho con la propia Queer as Folk. Ahí fue criticado por no tocar el tema del VIH y por no contar con actores homosexuales para los papeles de homosexuales. Hoy repara ambos conflictos, con lo ya relatado y con cerca de 50 interpretes gays en roles diversos.

Una propuesta que además buscó ser divertida. “He leído todo lo que he encontrado sobre el sida, y esto era algo que no se estaba diciendo. Como esas vidas fueron tan breves, las recordamos como trágicas, míseras, oscuras, cuando en realidad fueron brillantes”, aclaró al medio español.

En cuanto a las reseñas, Esquire la calificó como una de las producciones mejor perfiladas para 2021. Por su parte, The Guardian tuvo un punto: “La confusión inicial de los personajes que desarrollan una enfermedad desconocida es particularmente identificable con la era de la pandemia del Covid-19. Podemos empatizar un poco más con el miedo, la incertidumbre y las respuestas racionales e irracionales a la aparición de una nueva enfermedad”.

It’s a sin aún no tiene fecha de llegada para Latinoamérica.