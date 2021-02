Acusaciones de abuso, adicciones y contratos cancelados: Marilyn Manson en su propio abismo

Todo comenzó esta semana con una publicación en Instagram por parte de Evan Rachel Wood, actriz de 33 años conocida por protagonizar la serie de HBO Westworld. Aunque en realidad, el origen de este caso se remonta a la segunda mitad de la década del 2000.

“El nombre de mi abusador es Brian Warner, también conocido como Marilyn Manson. Comenzó a acosarme cuando era una adolescente y abusó de mí horriblemente durante años”, escribió Wood.

“Me lavaron el cerebro y me manipularon hasta la sumisión. No quiero seguir viviendo con miedo a las represalias, calumnias o chantajes. Estoy aquí para exponer a este hombre peligroso y hacer un llamado a la industria que trabaja con él, antes que arruine más vidas. Estoy con las tantas víctimas que no seguirán guardando silencio”, concluyó la actriz en su breve y clara declaración del pasado lunes.

Marilyn Manson (52), cantante y compositor de metal industrial, respondió a las acusaciones a través de su Instagram personal el mismo día en la noche: “Obviamente, mi arte y mi vida han sido durante mucho tiempo imanes de controversia, pero estas recientes afirmaciones sobre mí son horribles distorsiones de la realidad”.

“Mis relaciones íntimas siempre han sido completamente consensuales con parejas de ideas afines. Independientemente de cómo -y por qué- otros ahora eligen tergiversar el pasado, esa es la verdad”, agregó.

Manson y Wood comenzaron a salir en 2007 y se comprometieron en 2010, pero ese mismo año dieron por terminado el compromiso.

Si bien en entrevistas anteriores, Evan Rachel Wood declaró ser una sobreviviente de violación y abuso, nunca se había referido a su agresor con nombre y apellido.

Las otras denunciantes

La publicación de Wood motivó a otras mujeres a dar a conocer sus propias experiencias con el cantante. A través de redes sociales, al menos cuatro otras mujeres denunciaron abusos físicos y psicológicos por parte del cantante.

Ashley Walters, quien trabajó como asistente personal de Manson, afirmó que “con frecuencia se volvía violento” y arrojaba platos de vidrio y objetos pesados. Walters además alega que Manson la ofreció para tener encuentros sexuales con colaboradores y siguió acosándola tras concluir su relación laboral.

La artista SourGirrrl, bautizada como Gabriella, denunció que Manson la ató repetidamente y la violó. También dijo que la obligó a consumir drogas con él y le exigió que hiciera un “pacto de sangre”, en el que ambos se cortaban las manos con cristales rotos.

Sarah McNeilly, en tanto, relató que fue arrojada contra la pared y Manson “amenazó con golpearme la cara con un bate de béisbol”. La encerraban en una habitación cuando era “mala” y “la reprendieron verbalmente durante horas”.

Ashley Lindsay Morgan publicó que “no se le permitió comer, dormir o salir”, además de quemarla y cortarla en varias ocasiones y pedirle “recuerdos nazis”.

Dan Cleary, un técnico de guitarra que estuvo de gira con Manson, dijo a través Twitter que Manson convirtió a Wood “en una persona diferente” y que “La quebró”.

“Luego comencé a trabajar para él como su asistente personal en 2014-2015. Lo vi de primera mano, una y otra vez, siendo un novio violento y abusivo con Lindsay [su novia de entonces]. Durante los casi dos años la vi llorar y él gritando y menospreciándola”, agregó Cleary.

“Él la amenazaba con matarla, cortarla, enterrarla, avergonzarla ante el mundo. Hacerla llorar y temerle lo hacía sentir bien. Le recordaba que estaría sin hogar sin él”, añadió el técnico.

Las consecuencias para Manson

Tras las acusaciones que Evan Rachel Wood hizo públicas, el sello discográfico de Marilyn Manson, Loma Vista Recordings -que lanzó Cry Little Sister, God’s gonna cut you off y MM11- anunció que dieron por finalizado el trabajo con el artista.

A través de un comunicado publicado en Twitter, el sello dijo que dejará de promocionar el último álbum de Manson “con efecto inmediato” y que no colaborarán con él en el futuro.

Además, la cadena de televisión estadounidense Starz, informó que la participación de Manson en la serie American Gods, será eliminada. Y, según informa The Hollywood Reporter, tampoco será parte de la segunda temporada de Creepshow, donde tendría una aparición especial.