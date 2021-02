The Last of Us: Pedro Pascal y Bella Ramsey serán los protagonistas de la adaptación de HBO

Pedro Pascal (Game of Thrones, Narcos, The Mandalorian) y Bella Ramsey (Game of Thrones) serán co-protagonistas en The Last of Us, la adaptación de HBO del exitoso videojuego.

Craig Mazin, guionista de la aclamada miniserie Chernobyl de HBO, está escribiendo la adaptación televisiva, mientras que el piloto será dirigido por Kantemir Balagov, cineasta ruso ganador tras la película Beanpole de 2019.

Pascal confirmó la noticia a través de su cuenta de Instagram, donde escribió: “No importa lo que pase, tienes que seguir buscando algo por lo que pelear”. Ramsey publicó la misma imagen con la frase: “The Last of Us. Al fin del universo y de regreso. Aguanta y sobrevive“, a lo que Pascal le respondió: “Nos vemos pronto!!”.

The Last of Us es un videojuego original de Sony, desarrollado por Naughty Dog. Fue un éxito de ventas tras su lanzamiento en 2013 con más de 20 millones de copias, y ha ganados diversos premios como “juego del año”.

La historia se desarrolla 20 años después de la destrucción de la civilización moderna y se centra en la relación entre Joel Miller, un contrabandista, y Ellie, una adolescente que puede ser clave para la cura de una pandemia mortal.

Joel -quien será interpretado por Pedro Pascal- es contratado para sacar a la niña de 14 años -Bella Ramsey- de una zona de cuarentena. Lo que comienza como un trabajo pequeño pronto se convierte en un viaje brutal y desgarrador a medida que atraviesan los EE. UU. Y dependen unos de otros para sobrevivir.

“Craig y Neil son visionarios en una liga propia”, dijo Francesca Orsi, vicepresidenta ejecutiva de Programación de HBO en noviembre de 2020. “Con ellos a la cabeza junto a la incomparable Carolyn Strauss, esta serie seguramente resonará tanto con los fanáticos acérrimos de los juegos de The Last of Us como con los recién llegados a esta saga que define el género. Estamos encantados de asociarnos con Naughty Dog, Word Games, Sony y PlayStation para adaptar esta historia épica y poderosamente inmersiva”, añadió la CEO.

De acuerdo a información de Variety, Carolyn Strauss también será productora ejecutiva junto con Evan Wells, presidente del estudio de desarrollo de juegos Naughty Dog. Así como Asad Qizilbash y Carter Swan de PlayStation Productions también serán productores.

“Estamos encantados de trabajar con HBO y este fantástico equipo creativo para dar vida a la serie The Last of Us”, dijo Jeff Frost, presidente de Sony Pictures Television Studios y Qizilbash, director de PlayStation Productions.