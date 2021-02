A 30 años del Nevermind: los ex Nirvana revelan que siguen juntándose a tocar

En septiembre de este año Nevermind (1991) cumple tres décadas desde su aparición. Y aunque por ahora no se conocen planes concretos sobre un posible evento ni cualquier tipo de acción para conmemorar el aniversario de uno de los últimos grandes discos del rock, los sobrevivientes de Nirvana revelaron recientemente que todavía queda una chispa viva del célebre grupo de Seattle.

Invitados al popular programa radial de Howard Stern para hablar del nuevo disco de Foo Fighters, Medicine at midnight, lanzado la semana pasada, Dave Grohl y Pat Smear contaron que pese al tiempo transcurrido y a la ausencia de Kurt Cobain todavía se reúnen ocasionalmente con el bajista Krist Novoselic para revivir a Nirvana, aunque sea en privado y por algunos minutos.

“De vez en cuando, Krist, Dave y yo nos juntamos y tocamos como si fuéramos Nirvana. Así que no es algo que eche de menos, porque lo hacemos”, dijo Smear, quien se integró al grupo de Smells like teen spirit en 1993 como segundo guitarrista, para participar en los shows en vivo de la banda y en la grabación de In utero y Unplugged in New York.

“Si estamos juntos en la misma ciudad, o lo que sea, nos juntamos y tocamos”, agregó el músico, que también ha participado en las últimas reuniones en vivo y frente al público de Nirvana, como la que presentaron en 2014 durante su inducción en el Salón de la Fama del Rock and Roll.

“La última vez nos juntamos en la casa donde grabamos (el nuevo disco de Foo Fighters)”, detalló Smear. Según comentó Grohl, baterista de Nirvana desde 1990 hasta 1994, en esas sesiones improvisadas con Noveselic “incluso grabamos algunas cosas”.

Cuando Stern les preguntó si escuchaban álbumes de Nirvana todavía, ambos músicos aseguraron no hacerlo porque visitar esos registros sigue siendo algo demasiado doloroso para ellos. “Simplemente me pone triste”, dijo Smear.

Y Grohl sumó una anécdota reveladora: según contó en el programa, hace algunos días, paseando en auto con su hija de 11 años, se sorprendió al escucharla cantar la letra completa de Come as you are mientras sonaba en la radio. “Nunca le puse ese disco”, aseguró el baterista sobre uno de los éxitos de Nevermind. “No hablamos de Nirvana y esas cosas pero ella puede cantar cada palabra de la canción. Eso, para mí, se siente bien “.

La historia contada por el actual frontman de Foo Fighters da cuenta del paso del tiempo pero también del impacto que sigue teniendo Nirvana en nuevas generaciones de auditores y músicos. Sin ir más lejos, artistas tan diversos como el colombiano J Balvin y el rapero estadounidense Post Malone han versionado clásicos del trío en el último tiempo -el reggaetonero incluso partió en la música con una banda tributo a Nirvana- y reconocido su influencia en su propio trabajo.