Cinco años sin Prince: un disco inédito y una ceremonia en Paisley Park marcan el aniversario de muerte del artista

A cinco años de su muerte, el 21 de abril de 2016, Prince Rogers Nelson todavía tiene mucho que seguir entregando. Al mundo de la música y a sus fanáticos.

Recientemente, los herederos del artista y Legacy Recordings anunciaron para el próximo 30 de julio la publicación de Welcome 2 America, un nuevo disco inédito que el músico dejó entre sus archivos, que se suma al largo y hasta ahora imparable catálogo póstumo que el entorno del solista ha ido liberando tras su partida, ocasionada por una sobredosis accidental de fentanilo a los 57 años.

El álbum inédito, que será publicado a través del sello Sony y que ya se puede reservar en CD, vinilo y digital, fue grabado por Prince en 2010, en paralelo al disco 20Ten, que el cantautor estadounidense lanzó sorprendentemente a través de diarios de diversos países como Inglaterra, Francia y Alemania. Las canciones de Welcome 2 America incluso fueron interpretadas en diversos conciertos que el músico dio durante esa época, como parte de una gira del mismo nombre, aunque el LP nunca fue publicado oficialmente hasta ahora, luego que sus herederos llegaran a un acuerdo con la casa discográfica que edita su trabajo.

Welcome 2 America, la canción que le da nombre al disco, debutó en plataformas este mes como una forma de calentar el ambiente antes del lanzamiento. Un singular himno en el que Prince, sobre coros de soul y una instrumentación jazzera, analiza el presente de su país y entrega lúcidas reflexiones, incluso sobre temas que copan la agenda una década después; desde las injusticias raciales al problema de las noticias falsas.

“Una poderosa y creativa declaración que presenta las inquietudes, esperanzas y visiones de Prince para una sociedad cambiante”, señala la declaración pública del sello, que plantea que la canción “presagia una época de división política, desinformación, y una lucha renovada por la justicia racial”.

El álbum incluirá además el tema Running game (Son of a slave master), que según la prensa que ha accedido al material “insiste en la imagen del esclavo, con la que Prince se definió en los años 90”, además de un cover de Stand up and be strong, del grupo Soul Asylum. En cuanto a la lista de colaboradores del registro, esta incluye a la bajista Tal Wilkenfeld, el baterista Chris Coleman y el ingeniero nominado Jason Agel, además de la participación de las cantantes de New Power Generation Shelby J., Liv Warfield y Elisa Fiorillo, junto al tecladista Morris Hayes.

Para los seguidores más entusiastas del fallecido artista, la edición deluxe del álbum incluirá, además del álbum completo de estudio de la bóveda, un video-documental también inédito del concierto completo que Prince realizó el 28 de abril de 2011 en The Forum, en Londres, cuyo repertorio incluyó clásicos del artista y versiones de temas de Bob Dylan, Roxy Music, Janet Jackson y Kool & The Gang.

Foto: AP

El lanzamiento se suma a una serie de títulos que los herederos del cantante han ido publicando desde 2016, como el grandes éxitos 4Ever y el disco Originals, con composiciones que el solista realizó para otros colegas y que salió a la venta en junio de 2019.

A esto se suma el libro The beautiful ones, la autobiografía que el cantautor comenzó escribir a inicios de 2016, en colaboración con un periodista, proyecto interrumpido por su muerte ocurrida sólo meses después. El volumen finalmente salió a la luz y desde enero se encuentra disponible en librerías chilenas, con cerca de 280 páginas que ahondan en los orígenes del artista, la grabación de su primer álbum y la génesis de Purple rain, tal vez su obra más celebrada, al tiempo que revela los últimos días de un creador aburrido de tocar la guitarra y de sacar discos.

Festejos en Paisley Park

Para recordar el legado del artista, Paisley Park, la icónica y monumental casa-estudio que Prince edificó en Minneapolis, volverá a abrir sus puertas al público en el día de su quinto aniversario de muerte, donde se exhibirá la urna con las cenizas de la leyenda.

“En el quinto aniversario de la muerte del incomparable Prince, Paisley Park, su hogar y su santuario creativo, abre las puertas a sus fans para rendirle homenaje y celebrar su vida”, se puede leer en el sitio web del recinto situado en las afueras de la ciudad natal del cantante.

Para la ocasión, los encargados del evento ofrecieron plazas gratuitas para 1.400 asistentes, quienes rápidamente agotaron los cupos para ver la urna del solista y tener algún tipo de contacto con uno de los últimos genios de la música popular surgidos en el siglo XX.