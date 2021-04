Contra el Alzheimer, Danny Boyle y la cultura de la cancelación: las nuevas batallas del vocalista de los Sex Pistols

Lejos de la giras, de la música y de la realidad británica, dedicado exclusivamente al cuidado de su pareja y crítico contra la cultura de la cancelación y la próxima serie de televisión que contará parte de su historia. A sus 65 años, John Lydon, el ícono del punk inglés y vocalista de Sex Pistols y Public Image Ltd (PiL), pasa sus días en la soleada California, donde todavía tiene muchas cosas que decir.

Así quedó claro en una reciente entrevista de The Sunday Times al cantante, que en su último paso por Chile recibió un botellazo por parte del público, en un concierto de PiL en la discoteque Blondie en 2016.

En la nota, el artista anteriormente conocido como Johnny Rotten reveló cómo dejó la música y los recitales para convertirse en cuidador a tiempo completo de su pareja, Nora Forster, quien padece de Alzheimer. Allí detalló que pasa sus días alimentando, vistiendo y cuidando a su compañera de toda la vida, de 78 años, en la casa de ambos en California.

“El Alzheimer es un proceso lento, debilitante y perverso, pero lo estamos pasando juntos”, dijo. “Ella no me olvida. Ella se olvida de todo lo demás menos de mí”.Consultado por el diario, Lydon aseguró haber aceptado que la condición de Forster era incurable, y que logró afrontar esta situación “enfrentándose a ella y dejando la autocompasión”.

En paralelo, el cantante disparó con todo contra Pistol, la serie de FX que contará la historia de los Sex Pistols y que está a cargo del director británico Danny Boyle (Trainspotting), amenazando incluso con iniciar acciones legales contra lo que considera un proyecto no autorizado.”Creo que es la mierda más irrespetuosa que he tenido que soportar”, dijo a The Sunday Times. “Quiero decir, fueron hasta el punto de contratar a un actor (Anson Boon) para interpretarme, pero ¿en qué está trabajando el actor? Ciertamente no es mi personaje. No puede ir a ningún otro lugar [excepto a la corte] “.

En enero, FX encargó a Boyle la serie de seis episodios, basada en las memorias que Steve Jones, guitarrista de los Sex Pistols, publicó en 2018 (Lonely Boy: Tales from a Sex Pistol). Lydon asegura que el director no se comunicó con él en el proceso de producción.

En la serie Pistol, Christian Lees interpreta al bajista Glen Matlock, Anson Boon a John Lydon y Toby Wallace al guitarrista Steve Jones. Foto: FX.

“Lo siento, crees que puedes hacer esto, como caminar sobre mí, no va a suceder. No sin una jodida pelea enorme, enorme “, aseguró. “Soy Johnny, ya sabes, y cuando interfieres con mi negocio vas a tener el amargo final de mi negocio como resultado. Es una desgracia”.

En la misma entrevista, la voz de Anarchy in the UK disparó contra la llamada cultura de la cancelación, así como contra los activistas que -en diversos países- han derribado monumentos que en su opinión promueven el racismo histórico, incluyendo estatuas de Winston Churchill en el Reino Unido. De paso, culpó a la academia y a los medios de comunicación por darle el espacio a “niños malcriados y tempestuosos”.

“Estas personas no están realmente privadas de sus derechos en absoluto”, sentenció. “Simplemente se ven a sí mismos como especiales. Es egoísmo y, en ese sentido, es divisivo y solo puede generar problemas“.

”¿De dónde viene esta estupidez de la ‘mayoría moral’ cuando son básicamente ellos los que están haciendo todo el mal por ser tan sangrientos y viciosos contra cualquiera que no esté de acuerdo con la opinión popular actual?”, se preguntó. “Son niños malcriados horriblemente impetuosos que salen de sus colegios y universidades con mierda en el cerebro”, cerró.