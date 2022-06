“La anarquía es una idea terrible”: John Lydon reniega del himno de los Sex Pistols

A tono con sus habituales declaraciones, el excantante de Sex Pistols, John Lydon (conocido en su momento como Johnny Rotten) se refirió a la célebre Anarchy in the UK, canción que abrió la carrera de la banda en noviembre de 1976.

En aquella canción, se escucha cantar en el coro: “Por que yo, quiero ser anarquía”. Sin embargo, en una columna escrita para The Times, Lydon tomó distancia de las palabras que cantó hace 46 años.

Así, Lydon -quien posterior a los Pistols formó la banda Public Image Ltd- señaló en la columna que si bien no es contrario a la monarquía, tampoco es anarquista. Por ello, en una parte del texto señala: “La anarquía es una idea terrible. Aclaremos eso. No soy anarquista”.

“Y me sorprende que haya sitios web por ahí, sitios anarquistas.org, financiados en su totalidad por la mano corporativa y, sin embargo, despotricando sobre estar fuera de la tormenta de mierda. Es absurdo. Y lo están haciendo en el diseñador Dr. Martens, con pequeñas mochilas y pasamontañas muy bien hechos”, agregó.

Hace poco más de un mes, Lydon participó en el programa Piers Morgan Uncensored, ocasión en que se refirió a la realiza británica, blanco de sus pullas en la era de los Sex Pistols, en temas como God save the queen. “Tengo que decirle esto al mundo. Todos suponen que estoy en contra de la familia real como seres humanos, yo no.

Y agregó. “De hecho, estoy muy, muy orgulloso de la Reina por sobrevivir y hacerlo tan bien. La aplaudo por eso y es un logro fantástico. No soy un cascarrabias al respecto”.

En estos días, la historia de los Sex Pistols llega a la pantalla por la serie Pistol, dirigida por Danny Boyle, la que se podrá ver en Chile vía Star + en fecha a confirmar.