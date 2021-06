“Los enfermos”: llega a Chile la oscura novela de la escritora argentina Natalia Rozenblum

Es una de las nuevas voces de la narrativa trasandina. A Natalia Rozenblum (37), como ha sido la tendencia de las letras en ese país, le acomoda situarse en la bruma antes que en la claridad. “A mí me gustan mucho los climas de oscuridad y con disturbios, es algo que me atrae leer y también me atrajo escribirlo, pero sí es cierto que hay un momento en el que el personaje te agobia y te arrastra en su misma forma de ver las cosas, de esperar que algo paso o deje de pasar”, dijo en declaraciones recogidas por Infobae, en 2017.

Fue justamente ese año cuando la filósofa y escritora publicó la novela Los enfermos, a través de la editorial Alto Pogo. En ella, narra la historia de una mujer que acompaña a su hijo, Manuel, quien se encuentra en estado de coma. Poco a poco, el relato va desentrañando la madeja de cómo se fueron dando los hechos que lo llevaron a esa fría sala de hospital.

Abnegada, la madre cuida día y noche a Manuel, esperando un movimiento que alimente su esperanza. Pero esa no es su única preocupación. También lo es Alfredo, el padre de Manuel, quien irrumpe recordándole a la mujer una sombra que la ha venido persiguiendo por años: el maltrato doméstico.

Rozenblum maneja la historia a través de una prosa cuidada, además de cruda y poética, y experimenta con el uso de frases cortas y textos con mucho punto y aparte. Acaso haciendo tangible, en las palabras, un jadeo entrecortado. Algo así como la “pausa versal” de la que hablaba la poeta inglesa Denise Levertov, donde el texto se une al oído y el ojo, y le da una sensación de respiración que influye a la hora de entender el relato.

Además de esta novela, la oriunda de Buenos Aires ha publicado los libros Cuaderno de escritura (2018), Cuaderno de creatividad (2019), ambas, recopilaciones de claves y ejercicios para escribir y crear; y la novela Baño de damas (2020). Asimismo, ha realizado cursos de narrativa con José María Brindisi, Selva Almada, Julián López y Margarita García Robayo.

Los enfermos se trata de la primera obra de ficción de Rozenblum, y ya se encuentra en Chile a través de la editorial Kindberg, de Valparaíso. Se puede adquirir en librerías o en su sitio web.