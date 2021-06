Vamos a la playa: escucha “Solar Power”, el nuevo single de Lorde tras cuatro años

“Se lanza en 2021 ... La paciencia es una virtud”, puso hace algunos días en sus redes sociales, junto con una imagen sugerente que de alguna manera, deja entrever que lo que viene es una nueva etapa en su carrera.

Y la paciencia tuvo frutos para su fanaticada. Porque Lorde volvió, y con todo. La cantante neozelandesa ha puesto fin a una larga espera de cuatro años, y acaba de lanzar su nuevo single Solar Power. Un pop sin concesiones, alegre, veraniego. “I hate the winter, can’t stand the cold” (”Odio el invierno, no soporto el frío”), dice al inicio, acaso dejando claras sus intenciones de ir a la playa, poner el quitasol en la arena y pegarse un chapuzón.

La misma cantante lo deja claro en declaraciones recogidas por el sitio The Guardian: “Hay alguien a quien quiero que conozcas. Sus pies están descalzos en todo momento. Es sexy, juguetona, salvaje y libre. Es una chica moderna en bikini de pala, en contacto con su pasado y su futuro, vibrando al más alto nivel cuando llega el verano. Su piel resplandece, sus amantes son muchos”.

Solar power, es su primer estreno musical desde Melodrama, su segundo disco, de 2017. Y de alguna manera, expande al mundo la frescura de verano septentrional.”

“Solar Power es liviano, lleno de aire. Lorde tiene “‘sin camisa, sin zapatos’ y sin servicio, porque tiró su teléfono al océano. ‘Soy como un Jesús más bonito’, bromea... El verano se extiende ante ella, sin límites. ‘Veo verde, aguamarina’, canta: los colores del mar, de los bañadores, de los mojitos y de las gemas y de la envidia. Ha salido el sol. Bienvenidos a la temporada de Lorde”, señalan en el sitio especializado Pitchfork.

“Es un sencillo de verano que se muestra alegremente consciente de ser un sencillo de verano como pocos sencillos de verano anteriores. En realidad, es mesiánica acerca de ser una portadora del solsticio pop”, reseñan en el sitio Variety.

Escucha Solar Power a continuación:

Y revisa también el videoclip de tema: