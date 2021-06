Una vida de película: Scott Weiland tendrá filme basado en sus memorias

Titulado Not dead & not for sale, el libro de memorias de Scott Weiland salió al mercado en mayo de 2011. Su desarrollo, como muchos de los episodios de la turbulenta vida del ex Stone Temple Pilots, no estuvo exento de contratiempos: la idea arrancó en 2005, cuando contactó al escritor David Ritz, pero la dificultad para que se enfocara en el proyecto llevó a que hubiera numerosos retrasos y estuviera al borde de la cancelación.

Tras el ultimátum del editor, Weiland y su biógrafo se refugiaron en la casa que el cantante tenía en el lago Chelan, en Washington, donde finalmente pudo detenerse a relatar sus duras experiencias: el divorcio de sus padres, su temprana adicción a las drogas, el ascenso a la fama a comienzos de los 90 junto a los hermanos DeLeo y su infernal ir y venir en rehabilitaciones y problemas con la justicia.

Ese libro escrito a corazón abierto servirá como base para el primer largometraje de ficción sobre el hombre que integrara las filas de Velvet Revolver. La película, bautizada como Paper heart, es desarrollada por la compañía estadounidense Dark Pictures y el productor Orian Williams, quienes adquirieron los derechos de las memorias del artista fallecido en diciembre de 2015, a los 48 años.

Según señala The Hollywood Reporter, en principio la cinta abordaría los matices detrás del tormento que experimentó la voz de Interstate love long.

“Es un honor contar con la confianza para narrar la historia de Scott y la capacidad de retratar los lados menos conocidos de él: el hombre tierno y amoroso que fue, el atleta de secundaria que fue, el alma melancólica que fue y el legendario líder que siempre será”, dijo en un comunicado de prensa Jennifer Erwin, guionista del filme.

El proyecto cuenta con el respaldo de la compañía que representa la propiedad del músico, Vigliano Associates, que se convencieron con la propuesta que le presentaron los realizadores.

Escuetamente, el fundador y director ejecutivo de la firma, indicó: “Nos han contactado muchas veces acerca de la historia de Scott y cuando este equipo vino a nosotros con su visión para hacer una película, se sintió bien”.

Orian Williams, también productor de la cinta biográfica sobre los últimos años de Ian Curtis (Control, 2007) y del filme no autorizado sobre Morrissey (England is mine, 2017), detalló que Paper heart contará con canciones inéditas de Weiland, aunque no especificó si ocurrirá lo mismo con las composiciones de las bandas que integró.

“Queremos hacer la película más auténtica posible sobre este notable artista. Más allá de las memorias de Scott, conectar con los más cercanos a Scott es importante para obtener los detalles correctos”, sostuvo el productor. Por ahora, la cinta no tiene ni director ni protagonista confirmados.