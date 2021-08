Temporada de cortos: Disney+ estrena animación de acento más experimental e independiente

Corto circuito semeja un choque eléctrico, pero esta vez es pura expansión. Así es el nombre del ciclo de Disney+, cuya segunda temporada puede verse desde hoy en la plataforma.

¿Y de qué trata? Es un programa experimental e innovador de la firma en el que cualquier persona del estudio puede presentar una idea y ser seleccionado para crear y estrenar su propio cortometraje. Esta vez se trata de cinco producciones facturadas por un grupo de cineastas provenientes de distintos departamentos de Walt Disney Animation Studios, quienes en ese hábitat exploran diversos estilos visuales y narrativos.

Según anuncian en un comunicado, los creadores y los cortos disponibles desde este miércoles son:

-Dinosaur Barbarian

Dirigido por Kim Hazel

Combatir el mal es todo un día de trabajo para el Bárbaro de los Dinosaurios, pero ¿qué hay de sacar la basura? A veces, incluso un superhéroe necesita limpiar sus proezas.

-Going Home

Dirigido por Jacob Frey

Una historia sobre el madurar y el significado del hogar en la que un joven adulto visita repetidamente su ciudad natal, pero con cada nueva llegada empieza a enfrentarse a lo inevitable: el cambio.

-Crosswalk

Dirigido por Ryan Green

Un ciudadano respetuoso de la ley debe encontrar su fuerza interior para cruzar la calle en un semáforo que no piensa cambiar.

-Songs to Sing in the Dark

Dirigido por Riannon Delanoy

Dos criaturas que viven en las profundidades de una oscura cueva se enfrascan en una batalla acústica. A medida que las cosas se intensifican, se dan cuenta de que son más fuertes juntos.

-Nº 2 to Kettering

Dirigido por Liza Rhea

En una mañana triste y ordinaria, una niña aprende cómo el poder de la risa puede animar incluso al más huraño de sus compañeros de autobús en su viaje a Kettering.