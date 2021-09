Kanye West: ¿el ángel caído?

Donda escucha el álbum debut de su hijo en un estacionamiento. Está emocionada con los resultados de The college dropout (2004). Muy pronto será aclamado por la crítica y el público, rendidos ante un hip hop inteligente, labrado, con estilo, constantes en una seguidilla de títulos bajo el nombre de Kanye West. Donda quiere bajar las ventanillas del auto y gritarle al mundo que su retoño es todo un talento. Ella lo sabe desde siempre. Profesora del departamento de inglés de la universidad de Chicago, lo ha criado rodeado de libros, lectura y buen gusto. Donda no solo es mamá, sino también manager. Poco antes de morir a los 59 años en noviembre de 2007 por complicaciones tras una cirugía plástica masiva, publica “Criar a Kanye: lecciones de vida de la madre de una superestrella del hip-hop”.

Cuando Donda fallece, se abre un abismo para el músico que persiste por años, tal como le ocurrió a Elvis Presley al perder a su madre mientras hacía el servicio militar. Kanye se culpa a sí mismo, culpa al médico.

Pasan 14 años.

***

Marilyn Manson se balancea en el porche de la recreación de la casa de infancia de Kanye West, coronada por una vistosa cruz. La escenografía que replica la vivienda figura instalada sobre una colina al centro del estadio Soldier Field de Chicago el pasado 26 de agosto, la tercera fiesta de escucha del nuevo álbum Donda, que será publicado tres días más tarde para furia del astro con su discográfica Universal. El Anticristo Superestrella no abre la boca. Hace un año ex parejas comenzaron a contactarse, hasta que en febrero último la actriz Evan Rachel Wood lo denunció por abusos, desencadenando otros testimonios brutales. Manson cae en el infierno. Lo despiden del sello. El manager renuncia.

Cerca suyo gesticula el rapero DaBaby, cancelado el mes pasado de Lollapalooza tras unas diatribas en vivo donde mezcló a gays, sexo oral y el sida. Cuando hilvanó excusas, dijo que sus fans homosexuales no portan el VIH porque no son “negros homosexuales desagradables ni drogadictos”.

Una caravana de vehículos dignos de una comitiva presidencial rodea la colina, mientras bailarines ataviados como milicias con el rostro cubierto montan coreografías.

Durante el show Kanye West urde escenas que solo una estrella de su tamaño puede. Se casa con su ex Kim Kardashian y se prende fuego. Tras el concierto aparece en preventa el modelo de una de sus prendas en el espectáculo -una vistosa parka roja de Gap, con quienes firmó contrato hasta 2030-, a casi 400 dólares.

Una de las citas anteriores en el Mercedes Benz de Atlanta para revelar el álbum aún en proceso, en un número más cerca del musical que de un concierto, registra récord de recaudación en la historia de EE. UU. con siete millones de dólares ganados por la venta de entradas, el streaming de Apple Music, y productos asociados al evento.

***

“Peppa no necesita organizar fiestas de escucha en el Estadio Mercedes Benz para obtener ese 0,5”, se jacta la cuenta de Twitter del afamado dibujo animado infantil Peppa Pig, porque el sitio Pitchfork le ha dado mejor nota a su álbum recopilatorio, que a Donda. No es el primer dibujo animado que sube al columpio al genio del rap. En 2009 fue retratado en South Park como un completo imbécil ególatra, en un memorable episodio donde era el único que no comprendía un chiste de alcance nacional.

Pitchfork calificó a Donda con apenas un 6, de un total de 10 puntos. En general la prensa, que hasta The life of Pablo (2016) se rendía a sus pies, gradualmente ha despreciado los últimos trabajos. “La forma en que eligió honrarla es dudosa, en el mejor de los casos”, reseña el diario británico The Independent sobre el homenaje a la madre. La nota no deja pasar que “las personas que colaboraron con Kanye en este álbum están acusadas de agresión sexual, misoginia y homofobia”, para luego preguntarse “¿son realmente las mejores opciones para una colección de música destinada a honrar a una mujer negra?”.

“Parece que Donda contiene más referencias a Jesús que al Nuevo Testamento”, ironiza The Telegraph, también de Gran Bretaña, junto con aseverar que sus fans se han resignado a “una caída irreversible”. “Es un disco extraño y exagerado”, describe el comentario. “Escucharlo exige entrar en la cabeza de West y ver el mundo desde su perspectiva”.

El pionero de la web en materia de espectáculos, The A.V. Club, va a la garganta. “Más de la mitad de este álbum es un completo relleno”.

The New York Times elucubra que las entregas discográficas se han convertido en una especie de accesorio para el astro de intereses multimediales. Sobre Donda, el prestigioso medio considera que es “más un logro de textura y logística que de catarsis”. También critica su excesiva extensión “lleno de canciones muy ensambladas: múltiples productores y escritores, una gran cantidad de invitados masculinos”, y que su otrora protagonismo ahora se diluye. “En varias canciones de este disco es el lastre, pero no el centro”.

Donda, al menos en su hechura, más que una colección tradicional de composiciones, semeja un traje de pasarela ajustado hasta el último segundo con demasiadas costuras y manos sobre el diseño, donde cuesta distinguir la presencia del artista.

(AP Photo/Michael Wyke, File)

Tras la primera fiesta de escucha en el Mercedes Benz Arena de Atlanta, Kanye West se quedó dos semanas en el recinto elaborando una y otra vez el material, quitando y agregando cortes y sonidos, cuyo reparto semeja una súper producción hollywoodense: 27 canciones, 108 minutos de música, 16 cantantes e instrumentistas, 21 ingenieros, y un centenar de compositores y productores.

Universal publicó el álbum el 29 de agosto. A las cinco horas Kanye alegó por redes sociales que se editaba sin su permiso. El sello prefirió celebrar los números. Sólo en su primer día, Donda alcanzó 95 millones de reproducciones en Spotify, superando a su archienemiga Taylor Swift, que ostentaba el anterior récord con Folklore (2020) sumando poco más de 80 millones de escuchas. En Apple Music la diferencia fue más notoria: 82 millones versus 35, 4 de la cantante.

Ajeno a las críticas, Universal proclamó a Donda como el lanzamiento más importante en lo que va de 2021.

***

Hechos random en los últimos cinco años de la vida de Kanye West. Declara que la esclavitud de 400 años en su país “parece una elección”. Le regala un holograma de su padre fallecido a Kim Kardashian. Llora y revela intimidades matrimoniales en el lanzamiento de su anecdótica campaña presidencial, a mediados del año pasado. No quiere que lo llamen Kanye sino simplemente Ye. Pide dinero por Twitter a Mark Zuckerberg. “Tengo una deuda personal de 53 millones de dólares y necesito que Mark invierta 1.000 millones en mis ideas”.

Esto último ocurrió en 2016. Sin embargo, este año fue proclamado como el artista afroamericano más acaudalado de Estados Unidos. Sobre la cifra, hay disputas. Según Bloomberg, son US$6.600 millones. Forbes rebaja drásticamente el monto a un tercio. Como sea, sus acuerdos comerciales con el mundo de la moda y el calzado deportivo son espectaculares. Adidas lo levantó a Nike por sus zapatillas Yeezy por 10 millones y sus modelos tuvieron un alza de ventas de un 30% en la pandemia. Así también Gap ha reportado un incremento del 35% de sus acciones durante este año, tras asociarse con Kanye en 2020. La campaña de rejuvenecimiento de la marca, que incluye también a Tik Tok, ha logrado conquistar un 75% de nuevos clientes.

La relación de Kanye con la moda viene desde antes de la fama. La norma estética del hip hop -ropa ancha y bling bling- fue puesta en entredicho por West desde sus inicios artísticos, con un look más cercano al estudiante universitario acomodado propio de su entorno con Donda, que del pandillero de la esquina. Kim Kardashian ha reconocido abiertamente la poderosa influencia de Kanye en su gusto por el diseño, imprimiendo sofisticación a su recargada estética.

Kim y Kanye. REUTERS/Danny Moloshok/File Photo/File Photo

La relación entre ambos post separación sigue el curso de las grandes estrellas civilizadas. Tienen cuatro hijos y se exhiben como amigos, a pesar de que Donda contiene reportes de infidelidad del rapero en la canción Hurricane. “Voy por ahí con una nueva chica, jugando todavía después de dos hijos”, versos alusivos a su comportamiento libertino durante Saint Pablo tour (2016), cuando todo el equipo sabía de sus aventuras.

Uno de los últimos campanillazos de su caja registradora ocurrió este año cuando Netflix compró por 25 millones de dólares un proyecto que sólo Kanye West podría emprender. Acumula filmaciones de su vida diaria por más de dos décadas, que debieran convertirse en un documental antes que acabe el año.