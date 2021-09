Corto chileno Los Huesos triunfa en Festival de Venecia

Dirigida por la dupla conformada por los artistas y cineastas chilenos Cristóbal León y Joaquín Cociña, la película Los huesos triunfó en el 78° Festival de Venecia. En la ceremonia de clausura del certamen, este sábado, el filme de animación se adjudicó el premio al Mejor cortometraje de la sección Orizzonti del encuentro.

El galardón, el único reconocimiento que el evento destina a las películas en formato corto dentro de su palmarés oficial, fue recibido por el productor Lucas Engel, debido a que los realizadores no pudieron estar presentes en Italia.

“Este premio está dedicado a quienes ya no están con nosotros, al proceso constitucional que está desarrollándose y al país que estamos construyendo juntos”, señaló Engel, quien luego de recibir la distinción de manos de Josh Siegel –director del departamento de cine del MoMA– mencionó tanto a las víctimas del régimen militar como al estallido social y la Convención Constitucional.

Lucas Engel sostiene el premio en la ceremonia del festival. Foto: Filippo MONTEFORTE / AFP

En su inicio el cortometraje de 14 minutos se presenta a sí mismo como el primer filme en animación stop-motion de la historia. Su protagonista es Constanza Nordenflycht, la adolescente que a los 15 años inició una relación y tuvo tres hijos con Diego Portales, reconocidos por el Estado chileno sólo tras la muerte del político en 1837.

“Esta niña hace una ceremonia en que desentierra dos cuerpos que resultan ser los cuerpos de Diego Portales y de Jaime Guzmán, un Guzmán del futuro, y hace una especie de ceremonia para borrar ese vínculo filial”, explicó Cociña a Culto en julio, junto con detallar que comenzaron su creación tras la crisis social de octubre de 2019. “Lo pensamos como una especie de ritual para divorciar a Chile de esta herencia maldita que lo hace dependiente de que el poder esté tan asociado a la oligarquía”

El filme es producido por Engel (Pista B) junto a los estadounidenses Adam Butterfield y Ari Aster. Este último, director de las elogiadas películas de terror Hereditary (2018) y Midsommar (2019), se interesó en colaborar con los artistas chilenos luego de ver La casa lobo (2018), su premiada cinta de animación inspirada en Colonia Dignidad.

“Obviamente Ari difícilmente va a entender las referencias políticas locales de Los huesos, pero eso es parte de lo que nos interesa, hacer obras profundamente locales y al mismo tiempo abstractas y universales. Nos interesa hacer obras que nos pongan en problemas éticos y estéticos a nosotros y al espectador. Y eso es definitivamente algo que a Ari también le interesa y que hace con maestría”, agregó León a este medio.

Los cineastas en medio de la realización de Los huesos. Foto: Sebastián Utreras

Luego de su paso por el certamen italiano, el filme animado será uno de los cortometrajes que inaugurarán la nueva versión del Festival de Valdivia, que se extenderá entre el 11 y el 17 de octubre.

Directora francesa gana el León de Oro

En la misma ceremonia de premiación de Venecia, Spencer, la película de Pablo Larraín sobre Lady Di, no obtuvo galardones, pese a la cálida recepción que le otorgó la crítica. La principal triunfadora de la edición 2021 fue Happening, cinta de la cineasta francesa Audrey Diwa. El jurado presidido por Bong Joon-ho le concedió el León de Oro en distinción a una historia que trata el aborto desde la perspectiva de una joven en Francia en 1963.

Otras figuras reconocidas fueron el director italiano Paolo Sorrentino (Gran Premio del Jurado por The hand of God), la cineasta neozelandesa Jane Campion (León de Plata por The power of the dog) y la actriz y realizadora estadounidense Maggie Gyllenhaal (Mejor guión por The lost daughter). Tres títulos que, por lo demás, cuentan con Netflix como plataforma.

Además, Penélope Cruz se adjudicó la Copa Volpi a Mejor actriz por su protagónico en Madres paralelas, de Pedro Almodóvar, y el filipino John Arcilla obtuvo la Copa Volpi a Mejor actor por On the job: The missing 8. Completan el listado los italianos Filippo Scotti (Premio Marcello Mastroianni por su rol central en The hand of God) y Michelangelo Frammartino (Premio Especial del Jurado por Il buco).